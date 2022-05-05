Но взрывной шаг России — это обман, который, если Европейский союз правильно разыграет свои карты, приведет к эффектным обратным результатам.
ЕС не должен моргать или снова позволить себе всплыть на поверхность. Ему следует ввести всеобъемлющее нефтяное эмбарго, как предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что нанесет гораздо больше вреда России, чем Европе. Это не только помешает военным усилиям, ударив по российской экономике, но и станет безошибочным сигналом о том, что Запад стоит за Украиной и готов заплатить высокую цену за предотвращение российской агрессии в Европе.
И чем раньше это произойдет, тем лучше.
По мере усиления давления Путин, похоже, надеется, что некоторые страны ЕС порвут с Брюсселем и покинут альянс, который до сих пор противостоял российским угрозам. Венгрия и Словакия, например, намекнули, что российская энергия для них дороже, чем солидарность с Европой или Украиной.
«Европа уже быстро диверсифицирует источники газа и работает над укреплением энергетического суверенитета», — сказал Р. Андреас Кремер, основатель берлинского Экологического института, в интервью CNN Business Perspectives. «Ключевым моментом является эффективность использования газа и замена газа электричеством в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе — синтетическим газом из возобновляемых источников энергии, которые менее дороги и более распространены».
Как нефтяное эмбарго навредит и поможет
Нефть — прибыльная корова для российской экономики. Каждый день Россия продает в Европу 2,4 миллиона баррелей сырой нефти, что представляет собой огромный счет за нефть в размере 20 миллиардов долларов, выплаченный России с начала войны. Вот почему предложенное фон дер Ляйен замораживание — прекратить импорт сырой нефти в ближайшие шесть месяцев и нефтепродуктов к 2023 году — накажет путинский режим.
Экономисты считают, что нефтяное эмбарго очень сильно ударит по и без того неустойчивой российской экономике. В то время как военные действия финансируются в основном в рублях, такое снижение доходов от экспорта уничтожило бы валютные поступления России. Россия может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства в иностранной валюте, что приведет к дефолту по международным кредитам, что еще больше изолирует Москву в мировой финансовой системе. Россия платит своим 20 000 солдат-иностранцев в иностранной валюте, и, конечно же, большую часть своего импорта.
Переход Турции к холоду обязательно окажет негативное влияние на европейское население и экономику, подняв цены на нефть. Если такие страны, как Словакия и Венгрия, будут сотрудничать, их европейские союзники обязательно помогут им, как в случае с Польшей и Болгарией. Европейская экономика выживет, а Россия, а вместе с ней и путинская военная машина, будут парализованы. Это определенно стоит временных трудностей.
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