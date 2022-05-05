Заявление России на прошлой неделе о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию может прозвучать как гром среди ясного неба и может означать полное прекращение поставок газа во всю Европу. Это, безусловно, было намерением президента России Владимира Путина: посеять страх в европейских странах, которые увеличивают свою экономическую и военную помощь Украине, и в то же время вбить клин в западный альянс.

Но взрывной шаг России — это обман, который, если Европейский союз правильно разыграет свои карты, приведет к эффектным обратным результатам.

ЕС не должен моргать или снова позволить себе всплыть на поверхность. Ему следует ввести всеобъемлющее нефтяное эмбарго, как предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что нанесет гораздо больше вреда России, чем Европе. Это не только помешает военным усилиям, ударив по российской экономике, но и станет безошибочным сигналом о том, что Запад стоит за Украиной и готов заплатить высокую цену за предотвращение российской агрессии в Европе.

И чем раньше это произойдет, тем лучше.

Хотя Польша получает от России около 55% своих потребностей в газе, а Болгария — почти 75%, обе страны готовы выдержать отключение газа. Они получают энергию в основном из угля, а не из газа. Кроме того, Польша была Диверсификация источников газа Польша и Болгария знали о возможности того, что Россия вооружает экспорт энергоресурсов. Польская газовая компания PGNiG заявила, что ее подземное хранилище заполнено почти на 80%, а в стране есть терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Балтийском море. Болгария плохо оснащена, но газ составляет лишь 14% ее общего энергетического баланса. И вскоре у него появится доступ к альтернативному трубопроводу через Грецию. По мере усиления давления Путин, похоже, надеется, что некоторые страны ЕС порвут с Брюсселем и покинут альянс, который до сих пор противостоял российским угрозам. Венгрия и Словакия, например, намекнули, что российская энергия для них дороже, чем солидарность с Европой или Украиной. В случае необходимости ЕС просто должен будет обойти экстремистов в Центральной Европе, поскольку он должен послать четкий сигнал о том, что перед лицом российских провокаций Европе необходимо держаться вместе, а не разделяться. Если Польша и Болгария могут жить без газа, то Венгрия, Словакия и остальная Европа тоже могут. В конце концов, от этого зависит их безопасность. Российский импорт энергоносителей . Евросоюз намерен сократить спрос на российский газ на две трети менее чем за год. Европа уже планирует поэтапно отказаться от поставок российского угля. «Европа уже быстро диверсифицирует источники газа и работает над укреплением энергетического суверенитета», — сказал Р. Андреас Кремер, основатель берлинского Экологического института, в интервью CNN Business Perspectives. «Ключевым моментом является эффективность использования газа и замена газа электричеством в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе — синтетическим газом из возобновляемых источников энергии, которые менее дороги и более распространены». READ Гринпис осуждает экспорт французского урана в Россию Как нефтяное эмбарго навредит и поможет Нефть — прибыльная корова для российской экономики. Каждый день Россия продает в Европу 2,4 миллиона баррелей сырой нефти, что представляет собой огромный счет за нефть в размере 20 миллиардов долларов, выплаченный России с начала войны. Вот почему предложенное фон дер Ляйен замораживание — прекратить импорт сырой нефти в ближайшие шесть месяцев и нефтепродуктов к 2023 году — накажет путинский режим. Экономисты считают, что нефтяное эмбарго очень сильно ударит по и без того неустойчивой российской экономике. В то время как военные действия финансируются в основном в рублях, такое снижение доходов от экспорта уничтожило бы валютные поступления России. Россия может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства в иностранной валюте, что приведет к дефолту по международным кредитам, что еще больше изолирует Москву в мировой финансовой системе. Россия платит своим 20 000 солдат-иностранцев в иностранной валюте, и, конечно же, большую часть своего импорта. Так что влияние нефтяного эмбарго ЕС будет сильным. Россия не может легко перенаправить эти поставки, предназначенные для Европы, потребителям в других странах, например, в Китае. Хотя есть и другие способы транспортировки нефти, они намного дороже. Переход Турции к холоду обязательно окажет негативное влияние на европейское население и экономику, подняв цены на нефть. Если такие страны, как Словакия и Венгрия, будут сотрудничать, их европейские союзники обязательно помогут им, как в случае с Польшей и Болгарией. Европейская экономика выживет, а Россия, а вместе с ней и путинская военная машина, будут парализованы. Это определенно стоит временных трудностей.