21.12.2022 Новости России, Украины и Зеленского

Зеленский прибывает, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса. (Натан Ховард/Bloomberg/Getty Images)

Законодатели по обе стороны прохода реагируют на историческую военную речь президента Украины Владимира Зеленского, поскольку война против России продолжается. Президент прибыл в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы поблагодарить американцев, а также призвать к дальнейшей поддержке со стороны Соединенных Штатов, что подчеркнул во время визита президент США Джо Байден.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл сказал, что сегодня вечером Зеленский был «вдохновляющим» в своей речи.

«Это очень важно, и самое главное — победить русских в Украине», — сказал он. «К счастью, у них есть лидер, на которого все могут равняться и восхищаться. Кроме того, приятно иметь что-то здесь в конце года, с чем мы все согласны».

Представитель сенатского меньшинства Джон Тьюн сказал, что Зеленский «объяснил, почему решимость Америки так важна для успеха Украины», что, в свою очередь, имеет решающее значение для «более широкого успеха свободы и демократии во всем мире».

Тун сказал, что, слушая Зеленского, он мог «почувствовать силу своей страны и своего народа и их стремление к свободе и демократии», назвав это «вдохновляющим». Он добавил, что речь Зеленского «исшла от сердца».

Сенатор от Республиканской партии Синтия Лумис, которая в прошлом голосовала против помощи Украине, отказалась от выступления Зеленского, заявив, что считает «мудрым» «поблагодарить каждую американскую семью», прежде чем поблагодарить Конгресс, понимая, что «это жертвы американских семей и американский народ», который делает эти деньги доступными для них».

Она сказала, что выступает против финансирования, потому что оно «выходит из карманов налогоплательщиков», и выступает за использование специальных прав заимствования Международного валютного фонда для финансирования Украины.