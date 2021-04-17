21,5-дюймовый iMac затмевается нехваткой чипов и потенциальным обновлением.

Интерфейс iMac 2020 года составляет 27 дюймов. Сэмюэл Аксон

У него все еще такой же вид на спине. Сэмюэл Аксон

Вот спина. Сэмюэл Аксон

Это модельный ряд портов. Сэмюэл Аксон

Он по-прежнему поставляется с Magic Keyboard и Magic Mouse (или Magic Trackpad, если хотите). Сэмюэл Аксон

Бюджетного 21,5-дюймового iMac от Apple, похоже, не хватает в Apple Store и Apple Интернет-магазин в Соединенных Штатах Америки. Дефицит может быть намеком на неизбежное изменение в линейке iMac всего за несколько дней до того, как Apple проведет мероприятие по запуску продукта 20 апреля.

В частности, для самого дешевого iMac с разрешением 1080p (остальные 21,5-дюймовые модели имеют дисплеи 4K) сроки поставки снизились на несколько дней в конце апреля или начале мая, что обычно является признаком падения дисплеев. И этот Mac, в частности, также становится все более недоступным для самовывоза из магазинов Apple в Соединенных Штатах.

Между тем, более дорогой 27-дюймовый iMac поставляется под обычным окном и отображается как доступный в большем количестве розничных магазинов.

Разработка началась через несколько недель после того, как Apple прекратила выпуск нескольких конкретных конфигураций 21,5-дюймового iMac, в частности, с 512 ГБ или 1 ТБ SSD. В настоящее время вы можете купить 21,5-дюймовый iMac с 256 ГБ памяти или конфигурацию 1 ТБ, сочетающую твердотельный накопитель со старым жестким диском.

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Исторически такие изменения часто были признаком скорого выпуска нового продукта или прекращения его выпуска. Но на этот раз есть одна загвоздка, которая делает это сомнительным: глобальная нехватка микросхем, которая может повлиять на продукты Apple. Дефицит уже затронул многие другие технологические и аппаратные компании, и причина также может быть здесь.

Сначала M1, потом M1X?

Мы ожидаем этого, но тот факт, что только младшие модели испытывают серьезную нехватку, в то время как 27-дюймовый iMac работает в обычном режиме, звучит как многообещающий признак скорого запуска продукта.

Как мы объясняли в нашей статье о чего ты ждешь После предстоящего мероприятия Apple Apple, скорее всего, обновит свой более дешевый iMac, прежде чем он возьмется за более быстрые и дорогие конфигурации.

IMac начального уровня, скорее всего, будет иметь чип Apple M1, то же самое, что и в других Mac более низкого уровня в конце прошлого года, в то время как для модели более высокого уровня требуется новый чип, который не был представлен Apple, например M1X. “

Этот раскол может объяснить, почему одни утечки и слухи объявили, что обновление iMac выйдет на следующей неделе, в то время как другие говорят, что оно будет позже в этом году. Но опять же, сегодняшние новости могут быть результатом отсутствия чипов, а не изменения линейки продуктов Apple.

Мы как-нибудь узнаем, когда Apple проведет свое мероприятие во вторник на следующей неделе.

Изображение списка Самуэля Аксона