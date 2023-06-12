Арина Хотимская ’23 выбрана на 2023 год Стипендия Мишеля Дэвида ВейляЕжегодно присуждается одному студенту из США по магистерской программе Sciences Po во Франции, который воплощает в себе основные ценности, воплощенные в самом названии: превосходство, лидерство, мультикультурализм и высокие достижения. Этой осенью Хотымский поступит на магистерскую программу «Международная энергетика», которая является частью Парижской школы международных отношений Science Po. Программа направлена на обеспечение всестороннего понимания вопросов энергетики, по всем дисциплинам и по всем источникам энергии.
Хотымский в этом году окончил Массачусетский технологический институт по специальности «Материаловедение и инженерия», а также по специальности «Энергетика и французский язык».
На вопрос, что привлекло ее к специальности, Хотимский рассказала о своей любви к природе. Увидев влияние изменения климата на окружающий мир, она захотела найти решения. «Я остановился на материаловедении и инженерии, потому что есть так много разных приложений: будь то солнечная энергия, разработка различных материалов и химикатов для батарей или какие-то другие технологии. Наличие этого технического опыта в Массачусетском технологическом институте может помочь мне понять, как мы можем внедрять решения в во всем мире, принимая во внимание различные культуры».
«Арина обладает непревзойденным творчеством, оптимизмом и беспрецедентной трудовой этикой — всеми составляющими, необходимыми для решения энергетических и климатических проблем нашего века», — отметила Полина Аникеева, Хотымский профессор материаловедения.
Хотымский хорошо осведомлен о высоких ставках в обсуждениях энергетической политики. «Мы должны сотрудничать на международном уровне, чтобы сократить выбросы углекислого газа, — объясняет она, — исторически сложилось так, что США являются2 Мотиватор и играет важную роль в переходе к более устойчивому будущему. «
Ее интерес к изучению решений глобального изменения климата совпал с ее интересом к изучению других языков и культур. Ее основное изучение языка в Массачусетском технологическом институте было на французском языке, хотя она говорит на русском и китайском для новичков.
Благодаря своим достижениям на уроках французского в Массачусетском технологическом институте Хотимская стала одной из девяти студенток, отобранных для двухнедельной программы культурного погружения в Париже в июне прошлого года под руководством профессора Массачусетского технологического института Бруно Берио. Берио также взял ее на занятия прошлой осенью, и она говорит об энергии и целеустремленности, которые проявляет на занятиях, называя ее «одной из моих лучших учениц с тех пор, как я начала преподавать 22 года назад». Хотемски очень рада жить во Франции для получения степени магистра и использовать свои знания французского языка.
Впечатляющая студенческая карьера Хотымского также включала в себя работу сопредседателем Клуба энергетики и климата в Массачусетском технологическом институте и участие в составе делегации Массачусетского технологического института на Саммите сторон Организации Объединенных Наций 2022 года (COP27) в Египте в ноябре прошлого года. Я также участвовал в проекте NEET по декарбонизации Улан-Батора, отправившись в Монголию в период независимой деятельности 2023 года с группой студентов и инструкторов, чтобы работать над экологически чистыми технологиями отопления для традиционных домов.
Помимо академической работы и другой внеклассной деятельности, Хотымский также был членом женской команды Массачусетского технологического института по гребле. Она вошла в команду на первом курсе, войдя в лодку Varsity 8 в старшем сезоне. Холли Меткалф, женский тренер по гребле в открытом весе Массачусетского технологического института, объясняет: «Участие в команде гребцов стало во многих отношениях метафорой того, что Арена стала изучать… Я поняла, что гребля — это больше, чем физика, это то, кем нужно стать человек». Чтобы внести свой вклад в сумму умственных и физических сил всей команды». Хотимский был признан 22 мая Лига патриотовкоторый назвал ее ученым-спортсменом года по академической гребле Ассоциации патриотов женщин 2023 года.
Забегая вперед, Хотымский видит свое будущее через переговоры или международную энергетическую политику. «Моя степень магистра в области международных отношений поможет мне развить навыки общения с заинтересованными сторонами со всего мира и научиться внедрять решения в глобальном масштабе».
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