Арина Хотимская ’23 выбрана на 2023 год Стипендия Мишеля Дэвида ВейляЕжегодно присуждается одному студенту из США по магистерской программе Sciences Po во Франции, который воплощает в себе основные ценности, воплощенные в самом названии: превосходство, лидерство, мультикультурализм и высокие достижения. Этой осенью Хотымский поступит на магистерскую программу «Международная энергетика», которая является частью Парижской школы международных отношений Science Po. Программа направлена ​​на обеспечение всестороннего понимания вопросов энергетики, по всем дисциплинам и по всем источникам энергии.

Хотымский в этом году окончил Массачусетский технологический институт по специальности «Материаловедение и инженерия», а также по специальности «Энергетика и французский язык».

На вопрос, что привлекло ее к специальности, Хотимский рассказала о своей любви к природе. Увидев влияние изменения климата на окружающий мир, она захотела найти решения. «Я остановился на материаловедении и инженерии, потому что есть так много разных приложений: будь то солнечная энергия, разработка различных материалов и химикатов для батарей или какие-то другие технологии. Наличие этого технического опыта в Массачусетском технологическом институте может помочь мне понять, как мы можем внедрять решения в во всем мире, принимая во внимание различные культуры».

«Арина обладает непревзойденным творчеством, оптимизмом и беспрецедентной трудовой этикой — всеми составляющими, необходимыми для решения энергетических и климатических проблем нашего века», — отметила Полина Аникеева, Хотымский профессор материаловедения.

Хотымский хорошо осведомлен о высоких ставках в обсуждениях энергетической политики. «Мы должны сотрудничать на международном уровне, чтобы сократить выбросы углекислого газа, — объясняет она, — исторически сложилось так, что США являются 2 Мотиватор и играет важную роль в переходе к более устойчивому будущему. «

Ее интерес к изучению решений глобального изменения климата совпал с ее интересом к изучению других языков и культур. Ее основное изучение языка в Массачусетском технологическом институте было на французском языке, хотя она говорит на русском и китайском для новичков.

Благодаря своим достижениям на уроках французского в Массачусетском технологическом институте Хотимская стала одной из девяти студенток, отобранных для двухнедельной программы культурного погружения в Париже в июне прошлого года под руководством профессора Массачусетского технологического института Бруно Берио. Берио также взял ее на занятия прошлой осенью, и она говорит об энергии и целеустремленности, которые проявляет на занятиях, называя ее «одной из моих лучших учениц с тех пор, как я начала преподавать 22 года назад». Хотемски очень рада жить во Франции для получения степени магистра и использовать свои знания французского языка.

Впечатляющая студенческая карьера Хотымского также включала в себя работу сопредседателем Клуба энергетики и климата в Массачусетском технологическом институте и участие в составе делегации Массачусетского технологического института на Саммите сторон Организации Объединенных Наций 2022 года (COP27) в Египте в ноябре прошлого года. Я также участвовал в проекте NEET по декарбонизации Улан-Батора, отправившись в Монголию в период независимой деятельности 2023 года с группой студентов и инструкторов, чтобы работать над экологически чистыми технологиями отопления для традиционных домов.

Помимо академической работы и другой внеклассной деятельности, Хотымский также был членом женской команды Массачусетского технологического института по гребле. Она вошла в команду на первом курсе, войдя в лодку Varsity 8 в старшем сезоне. Холли Меткалф, женский тренер по гребле в открытом весе Массачусетского технологического института, объясняет: «Участие в команде гребцов стало во многих отношениях метафорой того, что Арена стала изучать… Я поняла, что гребля — это больше, чем физика, это то, кем нужно стать человек». Чтобы внести свой вклад в сумму умственных и физических сил всей команды». Хотимский был признан 22 мая Лига патриотовкоторый назвал ее ученым-спортсменом года по академической гребле Ассоциации патриотов женщин 2023 года.

Забегая вперед, Хотымский видит свое будущее через переговоры или международную энергетическую политику. «Моя степень магистра в области международных отношений поможет мне развить навыки общения с заинтересованными сторонами со всего мира и научиться внедрять решения в глобальном масштабе».