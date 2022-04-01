23:00 Киев. Вот последние события российского вторжения в Украину

Президент Джо Байден выступает в Белом доме в четверг. (Патрик Симански/Ассошиэйтед Пресс)

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что есть некоторые признаки того, что президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников, но добавил, что у Соединенных Штатов нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать с уверенностью.

Когда корреспондент CNN М.Дж. Ли спросил президента, насколько сильно его советники ввели в заблуждение российского президента, Байден ответил:

Это открытый вопрос. Существует много предположений, но кажется, что — я не утверждаю этого наверняка — он выглядит в стороне, и есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил некоторых из своих советников под домашний арест. »

«Но я не хочу придавать этому слишком большое значение прямо сейчас, потому что у нас не так много веских доказательств», — добавил он.

На этой неделе правительственные чиновники США выразили уверенность в оценке разведки, что военные советники вводят Путина в заблуждение относительно успешных действий российских вооруженных сил во время войны, которая длится уже более месяца.

Байден также указал, что он «скептически относится» к тому, что Путин выведет все свои силы из окрестностей украинской столицы Киева.

Байден сказал: «Пока нет явных доказательств того, что он выводит все свои силы из Киева. Есть также свидетельства того, что он усиливает свои силы в Донбассе. В зависимости от вашего взгляда на Путина, я настроен немного скептически».

«Я не знаю ответа, но пока кажется, что он не вытащил все — мысль о том, что он выводит свои силы со всего Киева и движется на юг, нет никаких доказательств того, что он это сделал», — сказал он. Об этом Байден заявил журналистам после комментариев о Стратегическом нефтяном резерве США.

Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин «усиливает» свои силы в Донбассе.

Что говорит Москва: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в четверг перед выступлением Байдена, что Москва обеспокоена отсутствием понимания Соединенными Штатами процесса принятия Москвой решений, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Кремль опроверг в среду комментарии США о том, что их советники вводят Путина в заблуждение, и выразил сожаление по поводу того, что его методы работы остаются неясными для Вашингтона и что такие «недоразумения» приводят к «неосторожным решениям с очень серьезными последствиями», сказал Песков. По данным ТАСС.

Захратулла CNN внес свой вклад в эту публикацию.