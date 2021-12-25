25 декабря. дни рождения сегодня





Нур-Султан. КАЗИНФОРМ — Дни рождения Сегодня — это универсальный центр, где можно познакомиться с выдающимися казахстанскими личностями, родившимися 25 декабря.

Имена

Мустафа Шакай (1889-1941) — государственный и общественный деятель, участник движения Алаш, журналист, представитель казахской интеллигенции ХХ века.

Он родился в Кызылординской области, начальное образование получил в русскоязычной школе на станции Солотопи. В 1910 году окончил гимназию в Ташкенте. С 1910 по 1917 год учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В 1916 году Мустафа Шакай был избран секретарем мусульманской части Государственной Думы России по рекомендации Алихана Бокиханова.

По прибытии в 1917 г. в Туркестан он был одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, главой партии Исламская шура (Совет последователей ислама) и главным редактором газеты «Бирлик туй» (Флаг единства).

Весной 1918 года Шакай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции советской власти во время Гражданской войны.

В 1921 году он эмигрировал в Стамбул, а затем в Париж, где работал в газетах «Дни» и «Последние новости», издаваемых русскими иммигрантами, и возглавил туркестанскую организацию «Мили Бирлиги» (Национальное единство Туркестана), целью которой было достижение независимости Туркестана.

Шукай вместе с Зеки Велиди Туган создал журнал Ieni Turkestan, а также журнал Yash Turkestan, который издавался в Берлине на средства правительства Польши до 1939 года.

Мустафа Шакай был большим знатоком русской культуры, знал английский, немецкий, турецкий и арабский языки.

Хамза Есензанов (1908-1974) — писатель, лауреат Государственной премии Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области, окончил Казахский педагогический институт, аспирантуру Ленинградского государственного художественного института.

С 1936 по 1937 год он возглавлял Отдел литературы и фольклора Казахского отделения Академии наук СССР. В 1937 и 1938 годах он руководил Казахской государственной филармонией, Театром оперы и балета им. Абая, а также преподавал историю русской литературы в Казахском педагогическом институте. Есенжанов был подавлен в 1938 году и реабилитирован в 1956 году.

Он перевел ряд русских и зарубежных классиков. Опубликованы некоторые его литературно-критические статьи по проблемам современной казахской литературы.

Фариза Унгарсынова (1939-2014) — казахский народный поэт, лауреат Государственной премии.

Родилась в Гурьевской области, окончила Атырауский педагогический институт.

Ее первый сборник стихов был издан в 1967 году под названием «Соловей».

Автор ряда сборников стихов, документальных фильмов, литературно-критических статей о творчестве Абдалды Тазибаева, Мокагали Макатайи, чилийского поэта Пабло Неруды и др.

Многие ее произведения переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья.

Махамбет Досмухамбетов (1960) Губернатор Атырауской области.

Он родился в Гурьевской области, окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина.

Он занял свою нынешнюю должность в декабре 2019 года.