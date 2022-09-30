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25 человек погибли в результате российского удара, поскольку Кремль убивает регионы в Украине | Спортивный

30 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

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