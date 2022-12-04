2500 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в России

Москва — Около 2500 тюленей были найдены мертвыми на побережье Каспийского моря на юге России, сообщили официальные лица в воскресенье.

Власти российской провинции Дагестан заявили, что неясно, что стало причиной массовой смерти, но, скорее всего, это были естественные причины.

Региональные власти первоначально сообщили в субботу, что на побережье было обнаружено 700 мертвых тюленей, но позже Дагестанское управление Министерства природных ресурсов и экологии России увеличило это число до 2500.

Как заявил в своем заявлении руководитель Каспийского центра охраны окружающей среды Заур Габизов, нерпа, скорее всего, погибла две недели назад. Он добавил, что нет никаких признаков того, что они были убиты или пойманы в рыболовные сети.

Специалисты Росрыболовства и генеральные прокуроры штатов осмотрели побережье и собрали данные для лабораторных исследований, которые не сразу выявили какие-либо загрязнения.

Несколько предыдущих случаев гибели тюленей объяснялись естественными причинами. Казахстан, имеющий протяженную береговую линию на Каспийском море, в этом году сообщил как минимум о трех таких инцидентах.

Данные о численности тюленей в Каспийском море сильно разнятся. По данным Агентства рыболовства, общее количество каспийских тюленей составляет от 270 000 до 300 000 особей, а Центр охраны окружающей среды Каспийского моря оценивает их количество в 70 000 особей.