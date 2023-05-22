26 иранских судов готовы к перевозке грузов в Россию: чиновник

Мохаммад Реза Модрис Хиябани добавил, что к перевозке грузов в Россию готовы 26 судов вместимостью 3600 стандартных контейнеров.

Ссылаясь на железнодорожное соглашение Рашт-Астара, которое было подписано двумя странами в начале этого месяца, он сказал, что группа IRISL приступила к подписанию соглашения с Клубом конвергенции Север-Юг по транспортному коридору на покупку и строительство судов.

Он сказал, что IRISL имеет 139 оборудованных судов различных моделей и может перевозить 5 миллионов тонн груза, добавив: «Оборудованные суда IRISL перевозят грузы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Содружестве Независимых Государств (СНГ) и других Страны Азии, Африки и Океании.

Говоря о конкурентоспособности грузоперевозок в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), он сказал, что этот коридор является одним из важных кратчайших путей в мировой морской транспортной отрасли.

Запуск прямых и регулярных судоходных линий между Китаем, Индией и странами Африки через Бендер-Аббас и Чабахар в пункты назначения стран, граничащих с Каспийским морем, и России, а также составление документов о стратегическом сотрудничестве для развития отношений с Россией и странами, граничащими с Каспийским морем. . Он сказал, что меры, принятые Группой судоходных линий Исламского Ирана за последние месяцы.