26 июля 2022 Новости России и Украины

Общий вид Регионального медицинского центра Ландштуля, находящегося в ведении армии США, в Ландштуле, Германия, 27 августа 2021 года. (Региональный медицинский центр Ландштуль/Марси Санчес/Раздаточный материал/Reuters)

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских солдат в военном госпитале США в Германии, говорится в служебной записке, полученной CNN и подтвержденной двумя представителями министерства обороны США.

Программа позволяет лечить 18 раненых бойцов одновременно.

Согласно служебной записке, 26 мая Остин дал устное указание оказать помощь раненым украинским солдатам. 29 июня Остин формализовал устное указание и изложил в меморандуме под названием «Руководство по лечению раненых военнослужащих Украины».

Ландштуль еще не принял украинских военнослужащих для оказания медицинской помощи, несмотря на то, что он получил окончательное одобрение плана почти месяц назад.

Представитель Европейского командования США заявил CNN: «Мы не размещаем никаких украинских войск в Ландштуле».

Чиновник сказал, что цель записки — убрать бюрократию, которая замедляет процесс оказания лечения в случае необходимости. Программа позволяет лечиться, если в Украине или соседней стране нет учреждения. Ландштуль находится примерно в 700 милях (более 1000 километров) от границы с Украиной.

Если бы Ландштуль принял раненых украинских военнослужащих, им пришлось бы покинуть Украину поездом или автомобилем без войск в Украине, прежде чем США перебросят их по воздуху на авиабазу Рамштайн.

Об этом в понедельник сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Зеращенко. Видео в Твиттере На кадрах украинские солдаты получают протезы ног в госпитале Чикаго. А Второе видео Опубликованное во вторник, оно показало, как игроки ходят на искусственных ногах.

Но, похоже, это первое разрешение, которое украинские войска получают вместо гражданских госпиталей.

Больше фона: В конце апреля двухпартийная группа законодателей написала письмо Остину и госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала администрацию поддержать «проблемные системы здравоохранения» в Украине и Польше.

Одним из требований было «расширить» региональный медицинский центр Ландштуля для лечения больных и раненых украинцев. Авторы заявили, что следовали принятому в прошлом году решению США о лечении афганских беженцев, которые прошли через близлежащую авиабазу Рамштайн. В письме содержится призыв к администрации направить бронированные машины скорой помощи и создать несколько военно-полевых госпиталей вдоль польско-украинской границы.

«У вас есть уникальная возможность продемонстрировать лидерство США, предоставив украинцам медицинскую помощь, что побудит другие страны НАТО последовать их примеру», — пишут авторы.

Джон Кирби, занимавший в то время пост пресс-секретаря Пентагона, сказал, что Остин получил письмо от 22 апреля и «определенно отнесется к нему серьезно и ответит соответствующим образом». По словам Кирби, любое решение о предоставлении полевых госпиталей или гуманитарной помощи США будет приниматься после консультаций с принимающей страной.

CNN обратился к нескольким подписавшим письмо за комментариями.

Главный американский генерал говорил со своим украинским контингентом в тот день, когда Остин давал устные инструкции по обращению с украинскими солдатами. В чтении беседы председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и начальника штаба ВСУ генерала Валерия Залушного ничего не говорится об открытии военных медицинских учреждений США для украинских военнослужащих.

Месяц спустя Остин оформил устное указание в день переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Согласно звонку, Остин предоставил обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности, но не упомянул об обращении с украинскими солдатами.