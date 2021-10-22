26 октября чемпион Overwatch МакКри будет переименован в Коул Кэссиди.

Отметьте и смотрите У героя Джесси МакКри новое имя, и нет, это не Снайпер Дейв. Blizzard переименовали стрелка в соответствии с его настоящим именем. Еще в августе. С 26 октября Макри будет называться Коул Кэссиди.
«Чтобы сделать новый Overwatch лучше – чтобы все было в порядке – он должен был быть честным со своей командой и самим собой». Метель Он сказал в твите. «Ковбой выехал на закат, а Коул Кэссиди встретился с миром на рассвете».
Настоящий Джесси Маккарри покинул студию после Калифорнийской ярмарки занятости и жилищного строительства. Заботиться о рабочем месте «маленького мальчика». Хотя Макри не упоминается прямо в жалобе, он, как сообщается, был причастен к печально известному Люкс Cosby Где сотрудники Blizzard, в том числе бывшие мир банок Креативный директор Алекс Аврасябе якобы приставал к женщинам. Когда они впервые объявили о смене имени, Blizzard заявила, что хотят найти лучшее представительное имя. Overwatch для идеалы. Она также пообещала, что больше не будет называть персонажей игры именами сотрудников.
Помимо изменения названия, Blizzard Изменения в комплекте Кэссиди. Он может изменить последний Снайпер, чтобы сделать его более смертоносным и позволить игрокам использовать Боевой бросок в воздухе. Последнее изменение должно помочь избежать вертикального отскока от таких героев, как Doomfist и Wrecking Ball. Вы можете попробовать диск, запустив Overwatch для Демонстрационный режим.
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