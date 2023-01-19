26 февраля астронавт ОАЭ Султан Аль-Неяди отправится в космос.

Эмиратский астронавт Султан Аль-Неяди НАСА сообщило, что Международная космическая станция отправится в космос 26 февраля.

будет на борту СпейсИкс Ракета Falcon 9 будет запущена из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Миссию Crew-6 изначально планировалось запустить 19 февраля. Однако план изменился, чтобы позволить это Россия для спасательной операции по возвращению трех домой Застрявшие космонавты Сейчас на космической станции.

«Ракета Falcon 9 и космический корабль Dragon Endeavour должны быть запущены не позднее 26 февраля со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде», — сообщили в НАСА.

В состав миссии также входят астронавты НАСА Стивен Боуэн и Уоррен Хобург и астронавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Это будет вторая миссия Эмиратов на Международную космическую станцию ​​после того, как Хазза Аль Мансури провел восемь дней в научной лаборатории на орбите в 2019 году.

Для этой миссии авиакомпания Emirates Airlines сотрудничала с российским космическим агентством «Роскосмос», и майор Аль Мансури запустился на Международную космическую станцию ​​​​на борту ракеты «Союз».

На этот раз Космическому центру Мохаммеда бин Рашида — организации, курирующей программу астронавтов в ОАЭ, — удалось обеспечить полет через американскую компанию Axiom Space, которая организует частные полеты в космос.

Астронавт ОАЭ Султан Аль Неяди (справа) впервые показан в костюме астронавта SpaceX. Он сидит в капсуле Dragon Crew во время тренировки. Все изображения: NASA/SpaceX

Обновлено: 19 января 2023 г., 7:44