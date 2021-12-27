27 декабря. дни рождения сегодня





Нур-Султан. КАЗИНФОРМ — Дни рождения Сегодня — это универсальный центр, где можно познакомиться с выдающимися казахстанскими личностями, родившимися 27 декабря.

Имена

Сарсен Аманзолов (1903-1958) — выдающийся турецкий ученый, один из основоположников казахского языкознания, автор первого учебника казахской грамматики для начальной школы, учебников и университетских программ.

Он родился в Восточно-Казахстанской области и окончил Университет Средней Азии.

Современный алфавит казахского языка и основные правила орфографии, принятые на заседании Верховного Совета в ноябре 1940 года, были разработаны Сарсеном Аманзоловым в его работе «Новый алфавит и правописание казахского языка (на основе русского алфавита)».

Мухаммеджан Каратаев (1910-1995) — литературовед, критик, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии Каз ССР, Валихановской премии Академии наук Каз ССР, главный редактор Каз Советской энциклопедии.

Родился в Кызылординской области, окончил Казахский педагогический институт, аспирантуру Ленинградского историко-филологического и литературного институтов.

Каратаев является автором ряда работ по проблемам теории литературы, современной советской литературы и литературоведов в Казахстане.

Он написал много книг по казахской литературе для школ, вузов и учебников. Каратаев был одним из трех авторов, написавших третий том шеститомной Истории казахской литературы, главным редактором и одним из основных авторов русского издания Истории казахской литературы в Республике Казахстан. Советский период.

Шехан Мусин (1913-1999) — актер, народный артист Казахстана.

Жители Павлодарской области окончили Алматинский сельскохозяйственный институт.

Абелькас Сагинов (1915-2006) — казахский ученый, доктор технических наук, профессор, академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда.

Родился в Павлодарской области, окончил Карагандинский горный техникум, Днепропетровский горный институт.

Бутагос Каипова (1971) — Заместитель директора библиотеки, Первый Президент Казахстана — Елбасы.

Родилась в г. Ерейментау Целиноградской области, окончила Акмолинский государственный педагогический университет.

Она заняла свою нынешнюю должность в мае 2017 года.