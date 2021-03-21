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27-летний мужчина из Вирджинии и невеста из русской танцовщицы появляются в фильме TLC «90 дней невесты» | телевидение

21 марта, 2021
Muhammad


Брэндон, 28 лет, из округа Диноид, и Джулия, 26 лет, танцовщица из России, – одни из семи мужей, появившихся в этом сезоне «90 дней невесты».


Фотография Кэролайн Мартин


Колин Корн, Ричмонд Таймс Диспетч

Ричмонд – Вирджиния играет роль в новом сезоне TLC «90 дней жениха», реалити-шоу для пар, в котором один из партнеров – иностранец и прибывает в Соединенные Штаты, чтобы найти настоящую любовь по частной 90-дневной визе.

В новом сезоне 28-летний Брэндон из округа Диноид, а 26-летняя Юлия, танцовщица из России, – один из семи мужей, появившихся на шоу.

Брэндон впервые познакомился с Джулией, когда ее парень увидел ее танец в клубе и решил пообщаться с Брэндоном по видео, чтобы они могли встретиться. Брэндон сразу влюбился в нее. «Они встречались пять месяцев в сети и встретились однажды лично, прежде чем снова встретиться в Исландии», – предположил Брэндон.

Пост-шоу начинается, когда Джулия направляется в Вирджинию, чтобы жить с Брэндоном по визе K-1, которая позволяет ей оставаться в стране в течение 90 дней и выйти замуж. Но если роман между ними не сложился, ей придется собрать чемодан и вернуться в Россию.

Шоу начинается с большой проблемы для Брэндона и Джулии.

Поскольку он потратил все свои деньги на международные поездки, чтобы увидеть Джулию, Брэндон решил, что пара должна жить с его родителями на их ранчо в Динвидди, чтобы он мог найти место для пары. Это создает проблему для Джулии, добросовестной городской девушки, которая, как ожидается, будет помогать на ферме.

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