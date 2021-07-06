28 человек на борту погибли в авиакатастрофе российского пассажирского самолета

(Как минимум российские ЧС)

Самолет с 28 пассажирами разбился из-за тумана и облаков Россия На Дальнем Востоке опасались, что все на борту погибнут.

Когда он совершил злополучный полет, на нем находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в Палану на берегу Охотского моря.

Но 39-летний мужчина пропустил запланированный звонок и пропал с радаров во вторник. Об этом заявили официальные лица Камчатской области.

Понятно, что самолет врезался в морской обрыв.

Обломки самолета Антонов Ан-26 были обнаружены недалеко от аэропорта города Палана.

В то время как часть фюзеляжа была обнаружена на склоне горы, российский Тихоокеанский флот сообщил информационным агентствам, что другая часть была замечена плавающей в Охотском море.

По сообщениям местных СМИ, тел не обнаружено, но сотрудники службы спасения опасаются, что выживших нет.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что самолет находился в эксплуатации с 1982 года.

Девять лет назад самолет Антонов Ан-28, принадлежащий Камчатскому авиационному предприятию, во вторник врезался в гору во время полета по тому же маршруту. На борту находились 14 человек, 10 из них погибли.

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