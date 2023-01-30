Русская наемная компания Вагнера Его бойцы заняли еще одно село недалеко от города Пакмут, где продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками.

Вагнер сообщил в своем официальном Telegram-канале, что «штурмовые группы освободили село Благотатное, тем самым установив полный контроль над прилегающими к городу населенными пунктами».

Благодатное — небольшой поселок примерно в 6 км к северу от Бахмута в Донецкой области на востоке Украины.

Вагнер выложил фото и видео своих бойцов на въезде в село. В нем говорилось, что город позволит ему оказать большее давление на украинские войска на северо-восточных окраинах Пакмута, включая небольшие населенные пункты Красная Гора и Параскововка.

Воспоминание: CNN не смог самостоятельно проверить заявление Вагнера и обратился к украинским военным за комментариями. Рейтер сообщил в воскресенье Украина заявила, что отбила атаки на село ранее в тот же день.

Частная армия Москвы Он также председательствовал Соледар был схвачен, расположенный в нескольких милях к северо-востоку от Багмута. После того, как украинские военные изначально отвергли претензии Вагнера на контроль над городом Он признал свой отказ с территории ранее на этой неделе.

Подробнее об атаке Вагнера: Похоже, что вместо того, чтобы сражаться с самим городом, цель русских состоит в том, чтобы окружить Багмут. Он пережил месяцы жестокой войны.

Сообщалось также об успехах бойцов Вагнера на юге города на прошлой неделе. По словам украинских официальных лиц и командиров, за последнюю неделю последние оставшиеся пути в подконтрольный Украине город подверглись сильному обстрелу со стороны России.

В отчете Вагнера признается, что атаковать киевские силы на возвышенностях к западу от Пакмута будет сложнее.

Несколько дней назад группа CNN в этом районе наблюдала интенсивный обстрел к северу от Багмута.