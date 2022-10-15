3 гола полузащитника, на которые стоит обратить внимание в «Сихокс»

Крайний срок обмена НФЛ наступает через две недели, и «Сихоукс» лучше, чем многие ожидали. с Некоторые улучшения защитынекоторым удачным перерывам и некоторым улучшениям людей, есть шанс, что они будут охотиться за случайными картами.

Имея это в виду, они должны быть покупателями крайнего срока. В частности, они должны стремиться улучшить корпус полузащитников. Вот три потенциальных бизнес-цели, которые стоит рассмотреть для Пита Кэрролла и Джона Шнайдера.

Пантеры OLB Брайан Бернс

Джим Дэдмон USA Today Sports

Возможно, Скотту Феттереру, генеральному директору «Пантерз», следует повесить трубку, если «Сихоукс» действительно спросят о Бернсе. Тем не менее, есть вероятность, что Каролина пойдет на распродажу после свидания с Бейкером Мэйфилдом и Тренер по стрельбе из лука Мэтт Роули. Такие парни, как Кристиан МакКэффри, DJ Moore и Робби Андерсон, скорее всего, испытают влияние, чем такая звездная фигура, как Бернс. Сказав это, спросить не помешает. Бернс — один из самых недооцененных защитников в лиге, забивший 29,5 сэка и 61 гол в полузащите в 53 играх. Борьба с Бернсом не будет дешевой, но Сихокам нужна быстрая помощь, чтобы пройти, а получить такую ​​​​угрозу, как Бернс, — самый быстрый способ добраться туда.

Медведи OLB Роберт Куинн

(AP Photo/Мэтт Людтке)

Хотя забавно подумать о том, чтобы получить угрозу монстра OLB, такого как Бернс, есть хороший шанс, что фронт-офис может согласиться на что-то менее захватывающее. Предполагая, что они все еще находятся на рынке на пределе, Роберт Куинн имеет большой смысл. Теперь, когда Куинн уже не мучил Сиэтл таранами, он по-прежнему является опытным защитником, способным оказать влияние. он В прошлом сезоне я забил 18,5 сэков.чуть меньше своего рекорда в карьере, установленного в 2013 году. «Медведи» должны стремиться продавать столько же, сколько и любая другая команда, и Куинн отлично подойдет Сиэтлу, где он воссоединится с Шоном Десаи.

LB Рокван Смит Беарс

Дэниел Бартелл USA Today Sports

Куинн — не единственный защитник «Чикаго», за которым стоит следить «Сихокс». Улучшение прокрутки — особенно на краю — должно быть главным приоритетом. Тем не менее, у них также есть очень серьезная проблема с неправильными очками крайних защитников. Джордан Брукс и Коди Бартон были очень разочарованы в этом сезоне. Roquan Smith будет радикальным обновлением одного из них, который Торговый приказ до начала сезона, поэтому мы знаем, что он хочет уйти. Быстрая интуиция Смита, способность играть от боковой линии к боковой и мастерство игры заполнят огромный пробел в этой защите.

История первоначально появилась на канале Seahawks Wire.