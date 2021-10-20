3 знака зодиака, ее любовная жизнь улучшается по состоянию на 21 октября 2021 года

Есть несколько способов, которыми Луна в Тельце может помочь улучшить личную жизнь, и для трех знаков зодиака, отношения которых улучшаются по состоянию на 21 октября 2021 года, экзальтация Луны полезна.

Во-первых, этот астрологический транзит может помочь нам распознать то, что сдерживало нас, чтобы мы могли удалить это из своей жизни и стать лучшей версией самих себя.

Следующий способ помочь – защитить себя.

Телец – бык, и он не сдвинется с места, если почувствует опасность или потребность во внимании. В любви мы иногда медленно замечаем признаки проблем в отношениях – этот переход дает нам возможность обращать внимание и, таким образом, находить время, чтобы найти решения.

Луна в Тельце приносит нам медитацию. Знаменитая «лень» Тельца, наряду с безразличием характера Солнца Тельца, когда луна снова отражается на нас, мы видим, как нам нужно измениться – возможно, лень и небрежное отношение плохо работают в связи .

Между 21 и 23 октября мы проведем некоторое время в этом состоянии самоанализа, и это даст нам некоторое представление.

Когда мы можем работать над собой, наши отношения естественным образом улучшаются. И так они будут, в частности, для трех знаков зодиака.

Знаки зодиака, любовная жизнь которых улучшается во время Луны в Тельце с 21 по 23 октября 2021 года:

Телец (20 апреля – 20 мая)

В вашем знаке, Тельце, меньше всего упоминается то, что вы не только «упрямы и ленивы», но и занимаетесь первым делом, когда дело касается самопомощи.

Вы хотите, чтобы ваша жизнь протекала гладко, и вы готовы приложить усилия, чтобы что-то изменить – если изменения потребуются. Если вы сейчас находитесь в отношениях, велика вероятность, что у вас все получится.

Безопасность этого дает вам свободу совершенствоваться; Вам не нужно беспокоиться о том, что ваш партнер задается вопросом об этом – они уже знают и доверяют вам, и если вы решите пройти курс йоги или изучить Веды – они знают, что это сработает не только для вас, но и для них тоже.

С луной в твоем знакеВы почувствуете желание работать над улучшением своей жизни – и это поможет улучшить вашу личную жизнь в целом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваша личная жизнь улучшится во время этого перехода, потому что, Дева, вы будете менее склонны спорить или осуждать в это время.

Поскольку вы будете более довольны собой, у вас будет меньше причин для того, чтобы ввязываться в проблему вашего партнера, что значительно облегчит его жизнь.

если вы одиноки, Вы можете привлечь этого особенного человека во время Луны в Тельце.просто потому, что вы не выглядите так сурово, а ваше «отсутствие отчаяния» заставляет вас выглядеть привлекательно и уверенно.

Основа всех ваших улучшений, как в любви, так и в других отношениях, – это то, как Телец обращается с вашим настроением; успокаивает ее. И когда вы почувствуете себя спокойным, как и будет, все вокруг становится на свои места. Даже любовь.

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Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

когда Луна в энергии Тельца поражает СтрельцаУдар – устойчивость. Во время этого перехода вы заметите, что не делаете поспешных выводов, не действуете импульсивно.

На этой неделе есть путь к вашему безумию, Стрелец, и это заразно; Окружающие будут одержимы вашей атмосферой и захотят быть с вами.

Ваш роман может принять опытный характер, а это значит, что вы и ваш партнер испытаете новый уровень любви, почувствуете себя сильным и защищенным.

Вы всегда в поисках чего-то нового, чтобы ваши любовные отношения стали более особенными, но на самом деле речь не идет о быстрых решениях – Телец приносит с собой элемент долголетия.

Ожидайте теплых объятий, объятий и всех мелочей, которые делают любовные отношения стоящими.

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Руби Миранда интерпретирует И Цзин, Таро, Руны и Астрологию с детства. Она дает частные чтения и была интуитивным читателем более 20 лет. Следуйте за ней в Twitter: Робби Миранда