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3 знака зодиака, ее любовная жизнь улучшается по состоянию на 21 октября 2021 года

20 октября, 2021
Artem Sokolov

Есть несколько способов, которыми Луна в Тельце может помочь улучшить личную жизнь, и для трех знаков зодиака, отношения которых улучшаются по состоянию на 21 октября 2021 года, экзальтация Луны полезна.

Во-первых, этот астрологический транзит может помочь нам распознать то, что сдерживало нас, чтобы мы могли удалить это из своей жизни и стать лучшей версией самих себя.

Следующий способ помочь – защитить себя.

Телец – бык, и он не сдвинется с места, если почувствует опасность или потребность во внимании. В любви мы иногда медленно замечаем признаки проблем в отношениях – этот переход дает нам возможность обращать внимание и, таким образом, находить время, чтобы найти решения.

Луна в Тельце приносит нам медитацию. Знаменитая «лень» Тельца, наряду с безразличием характера Солнца Тельца, когда луна снова отражается на нас, мы видим, как нам нужно измениться – возможно, лень и небрежное отношение плохо работают в связи .

Между 21 и 23 октября мы проведем некоторое время в этом состоянии самоанализа, и это даст нам некоторое представление.

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