3-й сезон «Джек Райана»: обзор — Джон Красински вел шоу, которое страдает от плохой политики и скучных действий

Независимо от политического и культурного климата, фильмы и передачи о ЦРУ обычно плохо устаревают, особенно если они не критикуют организацию и сосредоточены на прославлении ее агентов. Первый сезон «Джека Райана» казался изменением в правильном направлении, потому что он показал, как к главному персонажу относились здоровым образом, как умственно, так и физически. Хотя это не было указано прямо, визуальное повествование было достаточно хорошим, чтобы показать, насколько неблагодарна эта работа. Второй сезон продолжил эту тенденцию, и его подхватила только плохая игра Джона Красински. Проблемы все еще были, но их как бы затмевали актеры и сценаристы вокруг них. В 3 сезоне шоураннеры кажутся очень вдохновленными Роджером Муром эпохи Джеймса Бонда и «Спектром» Дэниела Крейга, где герой безошибочен, а злодеи настолько мультяшные, что нельзя воспринимать что-либо всерьез или совсем над этим смеяться. .

Эпизоды 3 сезона сериала «Джек Райан» были сняты Яном Тернером, Кевином Доулингом и Дэвидом Петраркой, а сценаристы исполнили Карлтон Кьюз, Адити Бренна Капил, Эми Берг, Дарио Скардапани, Вон Уилмотт, Марк Хейлз и Дженнифер Кеннеди. . История следует за Райаном, когда он натыкается на секретный план восстановления Советской империи после ее падения в конце 1980-х — начале 1990-х годов под названием «Проект Сокол». Предполагая, что это важная информация, Райан собирает команду для ее извлечения и спасает русского инсайдера, который просит убежища, потому что слишком много знает о вышеупомянутой миссии. Как и в любой классической истории Джека Райана, инсайдер убит, и Райан бежит с российскими войсками и даже ЦРУ на своем хвосте. Что еще хуже, мировая политика также принимает неприятный оборот, когда президент Чехии Алена Ковач (Нина Хосс) посещает дипломатическую встречу с министром обороны России Дмитрием Поповым (Майкл Гор), и последний убит прямо на ее глазах.

Самая большая проблема с написанием третьего сезона «Джек Райана» заключается в том, что он превращает Джека Райана в фигурку. Да, немного кровоточит и царапается тут и там. Но это все. Причина, по которой это так раздражает, заключается в том, что его травма является неотъемлемой частью его личности. Черт возьми, это настолько неотъемлемо, что появляется в начальных титрах как рентгеновский снимок его спинного мозга. Как вы можете просто выписать это из дизайна его персонажа? Да, большинство современных остросюжетных персонажей вроде Итана Ханта или Джона Уика получают смертельные травмы и возвращаются снова. Однако даже время восстановления стало увеличиваться, чтобы соответствовать возрасту персонажа и актера. Не делая того же для Райана, он почему-то чувствует себя менее человечным и, следовательно, неузнаваемым. Проблемы написания шоу распространяются на его политические темы и написание диалогов. Все в проекте «Сокол» недостаточно велико, чтобы вызвать напряжение в течение 8 серий. Итак, после определенного момента повороты начинают казаться ненужными. И когда указанные повороты раскрываются в неестественных эпизодических диалогах, впечатления от просмотра становятся пугающими.

В третьем сезоне «Джек Райан» больше всего событий из трех сезонов. Многое из этого делается практически и на месте. Он имеет различные размеры и стиль. Начальное вторжение корабля, автомобильная погоня сразу после этого и тайная операция в Чернобыле наверняка произведут впечатление. Но он освещен (операторы Ричард Рутковски, Джеффри Грили, Джек Гофферт), смонтирован (Джон М. Валерио, Ян Эрскин, Закари Дим, Тэд Деннис, Тамар Федеркнопп) и очень плохо поставлен. В целом в сериале явно не хватает напряжения. Однако когда он переходит в режим действия, напряжение практически испаряется. Отчасти виновато решение сделать героев (которые занимают центральное место в сюжете) невосприимчивыми к смертельным травмам, а злодеев изобразить неумелыми матерями. Однако именно неумение передать всю глубину происходящего на экране делает действие настолько унылым. Например, есть момент, когда двое солдат должны выбраться из туннеля до того, как взорвется бомба. Предполагая, что они не успеют вовремя, Райан едет по туннелю, чтобы забрать их на своем Хаммере и спасти. Последний взрыв, в результате которого Хаммер опрокидывается, взрывается, как мокрый пердеж, что вызывает недоумение. Настройка в порядке, вредительство в порядке, но все, что между ними, ужасно. И они применяют эту формулу к каждой экшн-сцене, и результаты всегда плохие. Рамин Джавади изо всех сил старается сделать эти сцены интересными. Поэтому вы можете наградить его некоторыми баллами.

Я восхищаюсь работами Джона Красински, Уэнделла Пирса, Майкла Келли, Джеймса Космо и Бетти Габриэль. Но я понятия не имею, что случилось с ними всеми в третьем сезоне «Джек Райан». Написано неправильно, да. Но актерский состав, кажется, находится на автопилоте в течение почти 8-часовой продолжительности шоу. Красински немного оживает во время экшн-сцен, потому что должен. В остальном он выглядит довольно жестким. Его диалоги настолько сухи и неубедительны, что не кажутся пугающими, остроумными или юмористическими (три характеристики, с которыми он был синонимом в последние два сезона). Пирс и Габриэль слишком круты, чтобы быть интересными. У Келли есть несколько забавных моментов, но не все из них запоминаются. Космо уделяет много экранного времени, в основном ограничиваясь угрозами или курением сигарет. Это пустая трата его талантов. Нина Хосс, Питер Генис, Алексей Манфилов, Люси Ньюман-Уильямс, Адам Вакула, Джон Шваб, Джей Адлер, Нуман Акар и Адам Федосевич — порядочные люди. На самом деле Хосс и Гиннесс очень хороши. Однако так ли уж важно выделиться в адском посредственном шоу? Это твое решение.

В заключение отметим, что третий сезон «Джека Райана» практически невозможно смотреть, потому что, несмотря на (непреднамеренное) сходство с современной Россией, в политике нет глубины, персонажи стереотипны, а действие представляет собой взрыв серости. Я думаю, что пик сериала пришелся на первый сезон, а сейчас он неуклонно снижается. Amazon планирует продолжить это четвертым сезоном и побочным сериалом, в котором Майкл Пенья сыграет заметную роль. Это означает, что люди смотрят сериал, что выгодно стриминговой платформе. Что ж, в таком случае я надеюсь, что шоураннеры потратят больше времени на улучшение сценария и действия. Сюжет должен оправдывать свой эпизодический формат и не ощущаться как нечто, что можно сжать в двухчасовой фильм. И работа не обязательно должна быть бесконечно большой. Для этого просто нужны ясность, страсть и рефлексивные личностные навыки. Пока этого не произошло, я собираюсь сойти с ума и пожелать всем, кто наслаждается махинациями Джона Красински по спасению мира, всего наилучшего.