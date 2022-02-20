3 конкретные причины, по которым Street Fighter 6 должен быть выпущен в течение двух месяцев

Доступно сейчас… не совсем























Часы тикают ближе к Неизбежный обратный отсчет Завтра вечером мы приближаемся к нулю со всеми признаками того, что, похоже, пришло время увидеть дебют Street Fighter 6 в мире, но когда мы на самом деле собираемся в него играть?











От нашего исследования до финала сезона Capcom Pro Tour 2021 есть 3 очень конкретные причины, по которым Street Fighter 6 запускается в особенный двухмесячный период.



















Таким образом, для даты выпуска вы, очевидно, должны иметь в виду год … и хороший год, поскольку все три причины полностью поддерживают друг друга, когда вы сужаете все это до периода максимум в 60 дней.





Первое, конечно же, связано с тем, что Street Fighter будет связана с Capcom Pro Tour, а два других связаны с тем, как Capcom предпочитала рекламировать и выпускать свои игры в течение последних пяти или более лет.





Мы начнем говорить о киберспорте, но для тех, кто только ждет ответа… то, что вы ищете, это январь — февраль 2023 года.



















Capcom Pro Tour — самая продолжительная и самая популярная профессиональная серия файтингов во всем жанре, и компания не собирается останавливаться или замедляться в ближайшее время.





Практически каждая публикация инвесторов Capcom за последние несколько лет подтверждала свою позицию, размещая больше акций в киберспорте, и это будет вдвойне верно, поскольку на горизонте появится захватывающая новая игра.





То, как CPT относится к сужению окна выпуска, — это постоянный период времени, когда события официально начинаются.





На протяжении всей жизни Street Fighter 5 CPT запускался либо в марте, либо в апреле, поэтому выпуск SF6 произойдет раньше, если они хотят продолжать работать в обычном режиме.





Если Street Fighter 6 попадет в руки игроков позже в этом году, это отбросит назад весь соревновательный сезон или заставит Capcom разделить год между старыми и новыми играми, чего я сомневаюсь, что кто-то захочет.





В то время как офлайн-события и крупные файтинги остаются под вопросом в 2022 году, Capcom, скорее всего, выделит немного средств на полную выручку в 2023 году, чтобы помочь своей новой игре вернуться в нечто большее, чем просто онлайн-турниры CPT.





Пропуск ранних событий, таких как World Finals, также выделит их конкурентов, таких как Bandai Namco, Arc System Works и SNK, и я уверен, что они стремятся избежать всех потенциальных проблем, упомянутых выше, пытаясь убедиться, что SF6 готов к работе. торговля после короткого периода нового года.

















Недавно мы рассмотрели более Как Capcom выглядит на самом делено как насчет того, когда они выбираются для презентации?





Чтобы получить точную дату выпуска, вам нужен год, так как же мы пришли к выводу, что 2023 год — практически единственный вариант?





Если вы оглянетесь на большие хиты Capcom за последние 4-5 лет, такие как Resident Evil Village, Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise и Resident Evil 2 Remake, вы увидите, что все они были выпущены менее чем через год после того, как были впервые представлены в глобальном масштабе.





У других компаний могут возникнуть проблемы с анонсом своих игр слишком рано, но Capcom не сталкивалась с этим в новейшей истории, за исключением отложенной Pragmata.





Исходя из настойчивого предположения, что Street Fighter 6 будет представлен завтра после этого, мы должны ожидать, что он будет выпущен где-то до 20 февраля 2023 года.





Это просто.

















За исключением Marvel vs.Capcom: Infinite, первые три месяца года были популярны. То Пришло время для новых файтингов от Capcom, но теперь они распространились и на большее количество компаний.





Аналогично последней причине (но с другим результатом), подавляющее большинство новейших игр AAA Capcom (включая DMC5, RE2, MHR, а также Monster Hunter: World) были выпущены до конца марта в соответствующие годы.





Это потому, что это часть первого квартала года, но что более важно, январь-март — четвертый и последний квартал финансового года Capcom.





Самая простая причина, по которой это так важно для них, заключается в том, что благодаря этим крупным играм финансовые показатели на конец года выглядят лучше, чем они могли бы быть в противном случае.





Теоретически это приводит к более высоким доходам и акциям, что дает Capcom больше денег для работы над своими следующими проектами.





Вполне логично, что Street Fighter 6, как и Street Fighter 5 до него, сильно нацелен на этот финансовый четвертый квартал, потому что серия остается третьим бестселлером Capcom за все время.





Вышеупомянутые причины, вероятно, помешают SF6 выйти в мартовское окно выпуска, поэтому он приходится на январь или февраль.





Разработка больших видеоигр — непостоянный процесс, особенно сейчас, поэтому все еще мало шансов, что Street Fighter придется продвигать за пределы своей цели, хотя задержки в Capcom в последние годы также были довольно редкими.





Возможно, нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, когда следующая игра Street Fighter появится в наших руках, учитывая, что обратный отсчет закончится всего через несколько часов.

















