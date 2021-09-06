3-летний мальчик пропал без вести на 3 дня в австралийском лесу

КАНБЕРРА, Австралия (Ассошиэйтед Пресс). Трехлетний мальчик в потной футболке и подгузнике был найден сидящим в ручье с водой в руках для питья в понедельник, через три дня после того, как он пропал без вести в суровой австралийской местности. лес.

Сотни людей искали астронома Энтони «Эй-Джей», страдающего аутизмом и невербализацией с тех пор, как он исчез из своей удаленной сельской семейной собственности недалеко от деревни Бьютт, к северу от Сиднея, поздно утром в пятницу.

Инспектор полиции Трейси Чепмен сказала, что экипаж полицейского вертолета видел его сидящим на мелководье на дне ручья поздно вечером в понедельник, примерно в 470 метрах (1540 футов) от его дома.

Офицеры скорой помощи сказали, что он чувствует себя хорошо, но его доставили в больницу для наблюдения.

Его отец, Энтони Элк, сказал, что Эй-Джея укусили муравьи, у него были опрелости и ссадины.

«Это чудо», – сказал отец репортерам после того, как он и его жена Келли Эль Фалак воссоединились со своим сыном.

«Он просто цепляется за свою мать. Как только он услышал свою мать, он открыл глаза, посмотрел на нее и заснул.

AJ был найден в ранее обыскиваемом месте. Чепмен сказал, что полиция предполагает, что он все время проводил в лесу.

Она сказала, что его способность находить питьевую воду была ключевым фактором в его выживании из-за риска обезвоживания. Ночные температуры в этом районе упали до 6 ° C (43 ° F).

Главный инспектор SES Саймон Меррик сказал, что Эй-Джей стоял на коленях в ручье, когда к нему подошел сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и положил руку мальчику на плечо.

Меррик сказал, что офицер «сообщил, что он (AJ) повернулся к нему с улыбкой на лице, которую он не забудет».

Фельдшер, осматривавший AJ, Джерри Пайк, охарактеризовал его как «маленького выжившего».

«Состояние маленького AJ было очень впечатляющим, – сказал Пайк. «Он был очень, очень благодарен. Я вижу это по его глазам».

После воссоединения с родителями Эй-Джей заснул в машине скорой помощи, а затем проснулся голодным.

«Он застрял примерно в трех кусках пиццы и банане, так что получилось неплохо», – сказал Пайк.