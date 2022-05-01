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3 предупреждающих знака, которые вы должны немедленно удалить в WhatsApp

1 мая, 2022
Artem Sokolov

WhatsApp — главная цель мошенников, поэтому обнаружение предупреждающих признаков опасного текста может помочь вам оставаться в безопасности.

Даже сообщения, которые, кажется, исходят от друзей или семьи, могут оказаться зловещей ловушкой.

Так что вы должны обратить внимание на кого-либо Запрос личной информации.

Мы поговорили с интернет-экспертами, которые обнаружили явные признаки мошенничества с WhatsApp.

И сообщения с неизвестных номеров могут быть одной из главных подсказок.

«Мошеннические сообщения часто приходят с неизвестных номеров. Если вы будете вести аккуратный список контактов, их будет легко обнаружить», — сказал Брайан Хиггинс, специалист по безопасности Comparitech, в интервью The Sun.

«Они также маскируются под официальные письма, предоставляют техническую поддержку для решения проблем, о которых вы, возможно, не знали, например, или сообщают вам Вы выиграли награду.

Всегда убедитесь, что вы используете последнюю версию любой платформы, и вы можете уверенно удалить первую версию.

«Тогда подумай, сколько раз в жизни ты выигрывал приз ни за что и можешь выбросить и второй приз.

У WhatsApp более 2 миллиардов пользователей, поэтому мошенники часто нацеливаются на него.
Рафаэль Энрике/SOPA Images/LightRocket через Getty Images

«Постарайтесь подумать, прежде чем нажимать, и не позволяйте FOMO отпугнуть вас от кнопки «Удалить». Это лучший способ обезопасить себя».

Если вы являетесь постоянным пользователем WhatsApp, вы должны быть в состоянии повышенной готовности.

У WhatsApp более 2 миллиардов пользователей, поэтому мошенники часто нацеливаются на него.

Мы поговорили с интернет-экспертом Томом Дэвидсоном, чтобы узнать о трех основных советах по обнаружению мошенничества в WhatsApp, принадлежащем Meta.

Вот что рассказал The Sun Том, старший менеджер охранной фирмы Lookout…

На этом снимке, сделанном 23 марта 2022 года, показан логотип программы обмена мгновенными сообщениями и службы звонков Whatsapp на планшете в Лилле, северная Франция.
Если вы являетесь постоянным пользователем WhatsApp, вы должны быть в состоянии повышенной готовности.
ДЕНИС ШАРЛЕ / AFP через Getty Images

Три предупреждения Тома в WhatsApp

Вот что вам нужно искать:

Руководство №1

Сообщения от неизвестных контактов пытаются заставить вас взаимодействовать, особенно если орфография или грамматика кажутся неправильными.

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То же самое касается сообщений от известных контактов, которые выглядят иначе, чем обычно.

Идея №2

Сообщения с незапрашиваемыми предложениями, такими как бесплатные подарки, розыгрыши призов или скидки, даже если кажется, что они исходят от уважаемого бренда, и особенно если они просят вас предоставить личные данные.

Идея №3

Любые сообщения с интерактивными ссылками, которые вы не ожидали получить.

На всякий случай вы можете ввести ссылку вручную в другом браузере.

Злоумышленники могут использовать в сообщении специальные символы, чтобы замаскировать вредоносную ссылку, которая на первый взгляд кажется знакомым или авторитетным сайтом.

Бразилия - 06.08.2021: На этой иллюстрации логотип WhatsApp отображается на экране смартфона.
Вы должны быть в курсе всех, кто запрашивает личную информацию.
Рафаэль Энрике/SOPA Images/LightRocket через Getty Images

Берегите себя в WhatsApp

Есть и другие ключевые советы по безопасности, которыми вы можете воспользоваться.

Во-первых, убедитесь, что ваш телефон и приложения обновлены. Последние исправления программного обеспечения.

Эти обновления часто содержат важные исправления безопасности, устраняющие ошибки, которые хакеры используют для атаки на ваше устройство.

Вам также следует с осторожностью относиться к любому, кто запрашивает личную информацию (например, данные кредитной карты или коды входа), даже если текст исходит от друга.

Если хакер получит доступ к вашей учетной записи WhatsApp, вы можете отключить ее, снова войдя в систему.

Первоначально эта история появилась солнце Он воспроизводится здесь с разрешения.

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