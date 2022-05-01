3 предупреждающих знака, которые вы должны немедленно удалить в WhatsApp

WhatsApp — главная цель мошенников, поэтому обнаружение предупреждающих признаков опасного текста может помочь вам оставаться в безопасности.
Даже сообщения, которые, кажется, исходят от друзей или семьи, могут оказаться зловещей ловушкой.
Так что вы должны обратить внимание на кого-либо Запрос личной информации.
Мы поговорили с интернет-экспертами, которые обнаружили явные признаки мошенничества с WhatsApp.
И сообщения с неизвестных номеров могут быть одной из главных подсказок.
«Мошеннические сообщения часто приходят с неизвестных номеров. Если вы будете вести аккуратный список контактов, их будет легко обнаружить», — сказал Брайан Хиггинс, специалист по безопасности Comparitech, в интервью The Sun.
«Они также маскируются под официальные письма, предоставляют техническую поддержку для решения проблем, о которых вы, возможно, не знали, например, или сообщают вам Вы выиграли награду.
Всегда убедитесь, что вы используете последнюю версию любой платформы, и вы можете уверенно удалить первую версию.
«Тогда подумай, сколько раз в жизни ты выигрывал приз ни за что и можешь выбросить и второй приз.
«Постарайтесь подумать, прежде чем нажимать, и не позволяйте FOMO отпугнуть вас от кнопки «Удалить». Это лучший способ обезопасить себя».
Если вы являетесь постоянным пользователем WhatsApp, вы должны быть в состоянии повышенной готовности.
У WhatsApp более 2 миллиардов пользователей, поэтому мошенники часто нацеливаются на него.
Мы поговорили с интернет-экспертом Томом Дэвидсоном, чтобы узнать о трех основных советах по обнаружению мошенничества в WhatsApp, принадлежащем Meta.
Вот что рассказал The Sun Том, старший менеджер охранной фирмы Lookout…
Три предупреждения Тома в WhatsApp
Вот что вам нужно искать:
Руководство №1
Сообщения от неизвестных контактов пытаются заставить вас взаимодействовать, особенно если орфография или грамматика кажутся неправильными.
То же самое касается сообщений от известных контактов, которые выглядят иначе, чем обычно.
Идея №2
Сообщения с незапрашиваемыми предложениями, такими как бесплатные подарки, розыгрыши призов или скидки, даже если кажется, что они исходят от уважаемого бренда, и особенно если они просят вас предоставить личные данные.
Идея №3
Любые сообщения с интерактивными ссылками, которые вы не ожидали получить.
На всякий случай вы можете ввести ссылку вручную в другом браузере.
Злоумышленники могут использовать в сообщении специальные символы, чтобы замаскировать вредоносную ссылку, которая на первый взгляд кажется знакомым или авторитетным сайтом.
Берегите себя в WhatsApp
Есть и другие ключевые советы по безопасности, которыми вы можете воспользоваться.
Во-первых, убедитесь, что ваш телефон и приложения обновлены. Последние исправления программного обеспечения.
Эти обновления часто содержат важные исправления безопасности, устраняющие ошибки, которые хакеры используют для атаки на ваше устройство.
Вам также следует с осторожностью относиться к любому, кто запрашивает личную информацию (например, данные кредитной карты или коды входа), даже если текст исходит от друга.
Если хакер получит доступ к вашей учетной записи WhatsApp, вы можете отключить ее, снова войдя в систему.
Первоначально эта история появилась солнце Он воспроизводится здесь с разрешения.
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