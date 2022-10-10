3 российских астронавта благополучно вернулись с Международной космической станции — метро США

На этой фотографии, распространенной Государственной космической корпорацией «Роскосмос», российский космонавт Олег Артемьев сидит в кресле вскоре после приземления российской космической капсулы «Союз МС-21» к юго-востоку от казахстанского города Зизказган, Казахстан, четверг, 29 сентября 2022 года. благополучно вернулся из миссии на Международную космическую станцию. Космический корабль «Союз МС-21» с Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым тихо приземлился в четверг в 16:57 (10:57 по Гринвичу) в указанном месте в казахстанских степях примерно в 150 км к юго-востоку от города Джизказган. (Павел Кассин, Космический фонд «Роскосмос» через Associated Press)
В четверг три российских космонавта благополучно вернулись с полета на Международную космическую станцию.
Космический корабль «Союз МС-21» с Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым тихо приземлился в 16:57 в заданном месте в степях Казахстана, в 150 км к юго-востоку от города Жезказган.
Трио прибыло на космическую станцию в марте. Для Артемьева миссия стала третьим космическим полетом, доведя общее время пребывания на орбите до 561 суток. Матвеев и Корсаков провели в своей первой миссии по 195 дней каждый.
Когда капсула «Союз» спускалась на большом парашюте в красно-белую полоску под ясным небом, Артемьев сообщил в Центр управления полетами, что все члены экипажа в порядке.
Вертолетные группы поддержки приземлились через несколько минут после приземления, чтобы забрать космический экипаж. После быстрого послеполетного медицинского осмотра космонавты были доставлены в подмосковный Центр подготовки космонавтов Звездный городок.
В настоящее время космической станцией управляют Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства, астронавты НАСА Боб Хайнц, Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс, а также Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин из Российского космического агентства.
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