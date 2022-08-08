3 российских генерала свергнуты военными протестами

Плохая работа российских вооруженных сил во время вторжения на Украину, похоже, привела к перестановке в командовании, заявило в воскресенье министерство обороны Великобритании.

Генерал Александр Владимирович Дворников, руководивший операцией в Украине, на прошлой неделе был снят со своего поста, сообщили в министерстве. Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом России с 2018 года, неделю назад не присутствовал на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и, возможно, был заменен, заявили в министерстве. В своей оценке войны.

Еще один генерал освобожден от командования войсками Южной группы, сообщили в министерстве.

«Эти увольнения связаны как минимум с 10 российскими генералами, убитыми в ходе боевых действий на Украине», — говорится в оценке. «Совокупный эффект на командную стабильность усугубит тактические и оперативные проблемы России».

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Последние достижения:

►Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое турне по трем странам Африки в воскресенье в Южной Африке, одной из нескольких стран на континенте, сохраняющих нейтралитет в связи с войной России в Украине. В последние недели министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон также посетили Африку, чтобы попытаться заручиться поддержкой своих позиций в отношении войны.

►Пять мирных жителей были убиты в результате недавних нападений России и сепаратистов на города Донецкой области Донбасса, контролируемого Украиной, заявил губернатор области Сергей Гайдай.

►Город Николаев, важный центр судостроения рядом с крупнейшим украинским портом Одесса, теперь подвергается ежедневным российским бомбардировкам, говорят местные чиновники.

►Фев. Российское вторжение, начавшееся 24-го числа, «вступает в новую фазу», в которой боевые действия перемещаются на запад и юг вдоль 217-мильной линии, протянувшейся от города Запорожье до оккупированного русскими Херсона, где расположено британское министерство обороны. сказал.

Видный сенатор от каждой партии призывает администрацию Байдена объявить Россию государственным спонсором терроризма в связи с ее агрессией в Украине.

Демократ из Коннектикута Ричард Блюменталь и республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявили CNN в воскресенье, что они будут работать над тем, чтобы Конгресс принял закон, если президент Джо Байден не уйдет в отставку после более чем десятилетнего пребывания в Сенате. Публикует один. Обычно такие обозначения делает Госдеп.

«Я считаю, что президент добровольно примет эту позицию, и он не снимает ее с обсуждения», — сказал Блюменталь.

Грэм, работавший вместе с Байденом в Сенате, пытался побудить президента оказать большее давление на Россию, включив ее в список. Список нынешних государственных спонсоров терроризма в США, в которую входят Иран, Северная Корея, Сирия и Куба. Добавление в список вызовет четыре типа банов.

«Независимо от того, нужно ли нам создать для этого закон или нет — мы готовы», — сказал Грэм. «Я призываю администрацию действовать немедленно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предположение о том, что ее страна поддерживает терроризм, «глупым» и «наивным» и пригрозила разорвать дипломатические отношения между странами, если США примут такое решение.

«Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата — со всеми вытекающими последствиями», — заявил он на прошлой неделе. «Это должно быть лучше понято в Вашингтоне».

Еще шесть партий зерна отправляются из украинских портов

Еще шесть судов с сельскохозяйственными грузами, задержанными войной в Украине, получили разрешение на выход из черноморских портов страны с более чем 236 тысячами тонн зерна.

Орган, который курирует международную сделку по поставке 20 миллионов тонн зерна из Украины, чтобы накормить людей в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, заявил, что разрешил груженым судам отплыть в воскресенье. Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций в прошлом месяце договорились о создании морского пути, который позволит грузовым судам безопасно проходить у южного побережья Украины.

Процесс продвигался медленно, и судно, которое с большой помпой покинуло Украину в прошлый понедельник, должно было прибыть в Ливан поздно вечером в воскресенье, заявили ливанские официальные лица. Причина не сразу обнаружилась.

Экспорт рассматривается как многообещающий первый шаг, но далеко не решение глобального продовольственного кризиса, усугубленного войной.

Оператор украинской атомной электростанции «Энергоатом» объявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная на юго-востоке Украины, сгорела в результате российского пожара поздно вечером в субботу. В результате обстрела Запорожской АЭС были повреждены три радиационных монитора и ранен рабочий. Россия обвинила Украину во взрыве.

Русские войска оккупировали станцию ​​в течение нескольких месяцев. Раффаэле Крочи, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, недавно сказал, что он обеспокоен тем, как эксплуатация станции и боевые действия вокруг нее представляют серьезную угрозу для здоровья и окружающей среды.

Крочи, опубликовавший в субботу заявление о том, что на АЭС «были нарушены все принципы ядерной безопасности», заявил, что атака не причинила значительного ущерба.

Глава украинской Amnesty International подал в отставку после того, как правозащитная группа опубликовала отчет, в котором говорится, что украинские силы находятся в жилых районах и причиняют вред мирным жителям. В сообщении на Facebook Оксана Покальчук обвинила Amnesty International в неспособности признать реалии войны в Украине и игнорировании советов сотрудников, которые призвали группу пересмотреть свой отчет.

В докладе, вызвавшем гнев высокопоставленных украинских чиновников и западных ученых в области международного и военного права, украинские силы обвиняются в нарушении международного гуманитарного права путем создания баз и эксплуатации систем вооружения в школах, больницах и других населенных пунктах.

Покальчук сказал, что Министерству обороны Украины не дали достаточно времени, чтобы отреагировать на выводы, назвав доклад «инструментом российской пропаганды». Российские силы защищали атаки на гражданские районы, предлагая украинским боевикам установить огневые позиции там, где они были целью.

Содействие: Элла Ли, USA TODAY; Ассошиэйтед Пресс