3 российских космонавта благополучно вернулись с Международной космической станции

Трио прибыло на космическую станцию в марте. Для Артемьева миссия стала третьим космическим полетом, доведя общее время пребывания на орбите до 561 дня. Матвеев и Корсаков провели в своей первой миссии по 195 дней каждый.
Когда капсула «Союз» спускалась на большом парашюте в красно-белую полоску под ясным небом, Артемьев сообщил в Центр управления полетами, что все члены экипажа в порядке.
Вертолетные группы поддержки приземлились через несколько минут после приземления, чтобы забрать космический экипаж. После быстрого послеполетного медицинского осмотра космонавты были доставлены в подмосковный Центр подготовки космонавтов Звездный городок.
В настоящее время космической станцией управляют Саманта Кристофоретти из ЕКА, астронавты НАСА Боб Хайнц, Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс, а также Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин из Роскосмоса.
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