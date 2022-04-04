3 российских космонавта прибывают на космическую станцию ​​в желтых и синих тонах

Трое российских космонавтов прибыли на Международную космическую станцию ​​в желто-синих летных костюмах, напоминающих цвета украинского флага.



Трое российских космонавтов прибыли на Международную космическую станцию ​​в желто-синих летных костюмах, напоминающих цвета украинского флага.



Три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию ​​в пятницу в желтых летных комбинезонах с голубыми вкраплениями, цвета которых идентичны украинскому флагу. Они были первыми новичками на космической станции после начала российской войны на Украине в прошлом месяце.

Российская космическая компания «Роскосмос» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков успешно стартовали с зафрахтованного Россией космодрома Байконур в Казахстане на своем космическом корабле «Союз МС-21» в 20:55 в пятницу (21:25 по восточному поясному времени). Через три часа они плавно пришвартовались к станции, присоединившись к двум русским, четырем американцам и немцу на заставе.

Видео, на котором Артемьев показывает космический корабль, готовящийся к стыковке с космической станцией, в синем летном костюме. Было неясно, какое сообщение, если оно вообще было, должна была посылать желтая форма, которую они носили.

Когда космонавтам удалось поговорить с семьей на Земле, г-на Артемьева спросили о скафандрах. Он сказал, что каждый экипаж выбирает сам.

«Настала наша очередь выбирать цвет. Но на самом деле у нас накопилось много желтого, поэтому нам нужно было его использовать. Вот почему мы должны были носить желтый цвет».

С началом войны многие люди использовали украинский флаг и его цвета в знак солидарности с государством.

Война привела к отмене запусков космических аппаратов и расторжению контрактов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил, что Соединенным Штатам придется использовать «метлы» для полетов в космос после того, как Россия заявила о прекращении поставок ракетных двигателей американским компаниям. Однако многие обеспокоены тем, что г-н Рогозин ставит под угрозу десятилетия мирного партнерства за пределами планеты, особенно на космической станции.

Администратор НАСА Билл Нельсон преуменьшил комментарии Рогозина, заявив, что Ассошиэйтед Пресс: «Это всего лишь Дмитрий Рогозин. Он то и дело пыхтит. Но в итоге он у нас работал».

«Другие люди, которые работают в российской гражданской космической программе, — профессионалы, — сказал г-н Нельсон. АП в пятницу. «Они с нами ничего не упускают, мы, американские астронавты и американский диспетчер миссии. Несмотря на все это, в космосе мы можем сотрудничать с нашими русскими друзьями, нашими коллегами».

Астронавт НАСА Марк Ванде Хи, который во вторник побил рекорд США по космическим полетам в 340 дней, должен отправиться с двумя россиянами на борту корабля «Союз» и приземлиться в Казахстане 30 марта.

В апреле на космическую станцию ​​должны отправиться еще три астронавта НАСА и один итальянский астронавт.