Три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию ​​в пятницу, первые новые лица в космосе с начала войны России на Украине, когда космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков успешно стартовали с зафрахтованного Россией космодрома Байконур в Казахстане. на своем корабле «Союз МС-21» в 11:55 по восточному поясному времени. Они плавно пристыковались к станции всего через три часа, присоединившись к двум русским, четырем американцам и немцу на орбитальной позиции. Взрыв стал первым запуском космического экипажа с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, и война привела к отмене космического корабля. Неудачные запуски и контракты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил, что Соединенным Штатам придется использовать «метлы» для полетов в космос после того, как Россия заявила о прекращении поставок ракетных двигателей американским компаниям. Однако многие обеспокоены тем, что Рогозин ставит под угрозу десятилетия мирного партнерства за пределами планеты, в первую очередь на Международной космической станции. Администратор НАСА Билл Нельсон преуменьшил комментарии Рогозина, заявив Associated Press: «Это просто Дмитрий Рогозин. с нами, с американскими астронавтами и американским центром управления полетами, ничего не упустишь. Несмотря на все это, в космосе мы можем объединиться с нашими русскими друзьями и коллегами». На борту космического корабля «Союз» для посадки в Казахстане 30 марта. Космическая станция.

Три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию ​​в пятницу, став первыми новыми лицами в космосе с начала войны России на Украине.

Роскосмос, космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков успешно стартовали с зафрахтованного Россией космодрома Байконур в Казахстане на своем космическом корабле «Союз МС-21» в 11:55 по восточному поясному времени. Через три часа они плавно пришвартовались к станции, присоединившись к двум русским, четырем американцам и немцу на заставе.

Этот взрыв знаменует собой первый запуск космического экипажа после вторжения России в Украину 24 февраля.

Война привела к отмене запусков космических аппаратов и расторжению контрактов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил, что Соединенным Штатам придется использовать «метлы» для полетов в космос после того, как Россия заявила о прекращении поставок ракетных двигателей американским компаниям. Однако многие обеспокоены тем, что Рогозин ставит под угрозу десятилетия мирного партнерства за пределами планеты, в первую очередь на Международной космической станции.

Администратор НАСА Билл Нельсон преуменьшил комментарии Рогозина, заявив Associated Press: «Это всего лишь Дмитрий Рогозин. Он время от времени взрывается. Но, в конце концов, он работает с нами».

«Другие люди, которые работают над гражданской космической программой России, — профессионалы», — сказал Нельсон агентству Associated Press в пятницу. «Они ничего не упускают с нами, с американскими астронавтами и американским центром управления полетами. Несмотря на все это, в космосе мы можем сотрудничать с нашими российскими друзьями и нашими коллегами».

Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй, который во вторник побил рекорд США по космическим полетам в 340 дней, должен покинуть Международную космическую станцию ​​с двумя россиянами на борту корабля «Союз» и приземлиться в Казахстане 30 марта.

В апреле на космическую станцию ​​должны отправиться еще три астронавта НАСА и один итальянский астронавт.