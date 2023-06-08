Трое студентов UCF были выбраны в качестве стипендиатов Борена 2023 года, выдающейся национальной награды, которой награждают высоко мотивированных студентов бакалавриата, заинтересованных в карьере в сфере национальной безопасности США.

Победителями этого года стали Анджелина Алонзо, специализирующаяся в области политологии; Флора Нго, двойная специальность в области уголовного правосудия и психологии; А Шон Меркель специализировался в области компьютерных наук. Поддерживается Офис престижных наград (OPA), трое претендентов, получили стипендию и разработали свои собственные программы обучения.

Борен Награды — Инициатива Управления по оборонному языку и образованию в области национальной безопасности — предоставление финансирования в размере до 25 000 долларов США для обучения за границей студентов американских колледжей из различных областей обучения. Отобранные студенты окажутся погруженными в языки и культуры регионов мира, которые имеют решающее значение для интересов Соединенных Штатов. Цель: создать новое поколение американских специалистов в области государственных служб и образования, которые налаживают международные отношения, работают и учатся вместе с экспертами из других стран. Будущие лидеры помогут Соединенным Штатам принимать взвешенные решения и эффективно решать глобальные вопросы, связанные с национальной безопасностью страны.

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Получите новый взгляд на Латвию

Проверка биографических данных

Анджелина Алонзо, специалист по политическим наукам, черпала вдохновение в рассказах своего отца о путешествиях, которые побудили ее подать заявку на получение стипендии Борена в 2023 году.

Юная Алонзо внимательно слушала, как ее отец рассказывал бесконечные истории о путешествиях по миру, работая на федеральное правительство. Как и старые видеокассеты, на нем воспроизводились воспоминания о разных культурах, с которыми он столкнулся, и о языках, которые он выучил.

«[His stories] говорит Алонзо.

Выросшая в доминиканском доме, испанский язык был для нее второй натурой. Естественно, она изучала язык еще в бакалавриате, но вскоре ее заинтересовало изучение критического языка.

«Я знал, что не хочу этого [learn] мандарин, потому что [it’s] говорит Алонзо. — Значит, она русская.

собираюсь на это

Алонзо впервые узнал о премии Boren Awards на первом курсе. После нескольких месяцев поисков в декабре 2022 года она подала заявку на получение стипендии Buren. То, что она считала идеальной возможностью выучить турецкий язык в Турции, оказалось организацией грандиозного опыта обучения русскому языку за границей, потому что она все-таки изучала русский язык.

Следующая остановка: Даугавпилс.

Второкурсница с нетерпением ждет своей первой поездки за пределы Соединенных Штатов. В соответствии с текущими правилами поездки в Россию, установленными Государственным департаментом США, она отправится в одну из соседних с Россией стран: Латвию. В течение примерно 38 недель она говорила, что ей было интересно побывать в новой среде, которая сильно отличается от испанской и американской культур, которые она знает, и в то же время углубить свое понимание русского языка в Даугавпилсском университете в Даугавпилсе, Латвия.

«Моим самым большим достижением было бы осознание того, что я могу говорить по-русски без учебника или приложения-переводчика», — говорит Алонзо.

Будущее яркое

Вернувшись следующей весной, Русско-американская студенческая ассоциация Член намеревается обогатить ученых, изучая третью несовершеннолетнюю в исследованиях терроризма или психологии.

Культурный обмен во Вьетнаме

Проверка биографических данных

Еженедельные школьные уроки вьетнамского языка в церкви — это место, где Нго формально изучала язык, но занимается им с тех пор, как выросла со своими вьетнамскими родителями.

«Для меня важно просто получить эту практику и иметь возможность учить новые слова разными способами», — говорит Нго.

собираюсь на это

Хотя вьетнамцы не входят во многие языковые курсы Работая в UCF, Нго стремилась улучшить беглость речи. Его посетили представители Buren Prize Анализ разведывательных данных и отчетность семестр осенью 2021 года, что даст Нго первоначальное представление об иммерсивной программе. Год спустя она всерьез писала статьи, получала рекомендательные письма и получала наставничество от OPA, когда начала подавать заявку на получение стипендии Борена.

Следующая остановка: Хошимин.

Уголовное правосудие и психология. Имея двойную специализацию, Флора Нго привезла свой опыт обучения за границей во Вьетнам, чтобы поступить в качестве иностранного студента.

Нго направила свое вьетнамское происхождение и интерес к пониманию предрассудков, окружающих другие страны, в желание учиться во Вьетнаме. Страна не очень популярна для программ обучения за границей, что побудило Нго адаптировать свою программу к учебе в Университете Тон Дук Тханг в Хошимине, Вьетнам.

Ее обучение в UCF сосредоточено на деятельности федерального правительства, что, по словам Нго, напрямую связано с ее 11-месячным опытом обучения за границей.

«Я открываю свой разум различным культурам и опыту Вьетнама. [will give] мне лучше посмотреть [on global government systems] … зная, что то, как мы работаем в Соединенных Штатах, не такое, как где-либо еще», — говорит Нго.

Будущее яркое

Нго надеется получить диплом Бернетта с отличием UCF и подать заявку на магистерскую программу по международной безопасности, продолжая карьеру в сфере национальной безопасности.

«Я просто хочу внести свой вклад, — говорит Нго. «Понимание лингва-франка Юго-Восточной Азии поможет мне в этом отношении… даст мне еще один путь, чтобы иметь возможность [facilitate communication]. «

Установить контакты в Японии

Проверка биографических данных

Уроженец Майами, говорящий по-испански, увлёкся детским увлечением, изучая японский язык. «Я смотрю аниме и взрослею [playing] Видеоигры, — говорит Меркель, — поэтому Япония всегда занимала место в моей жизни».

собираюсь на это

Как первая студентка Колледжа инженерии и компьютерных наук UCF, получившая стипендию Борена, Меркель вспоминает, как ее вдохновил разговор с другом семьи, который учился за границей в Таиланде.

«Мне кажется, что учеба за границей где угодно — это способ найти себя… это обряд посвящения», — говорит Меркель, молодая студентка.

Следующая остановка: Осака.

Он выбрал Осаку, Япония, которая находится в 247 милях от Токио, из-за своего давнего увлечения культурой и языком региона.

«Я выбрала Японию, потому что всегда хотела выучить японский, который также является важным языком», — говорит Меркель. «[Visiting Japan has] Это было в моем списке желаний … и тот факт, что я получил стипендию, просто поразителен».

Меркель предвидит, что японский язык будет трудным для изучения, но рада расширяться, знакомиться с новыми людьми и пробовать новый опыт в качестве студента Университета Осаки.

«Я хожу туда на уроки языка, но я также хожу туда, чтобы попробовать другие занятия, например кулинарию», — говорит Меркель.

Будущее яркое

Пионер компьютерных наук Шон Меркл — первый боренский стипендиат Колледжа инженерии и компьютерных наук.

Меркель с нетерпением ждет возможности работать с федеральным правительством по его возвращении — требование ученых Buren в течение как минимум одного года. В течение этого времени он может подать заявление на получение допуска, выданного федеральным правительственным агентством.

«Это очень важно для мира кибербезопасности», — говорит Меркель. «Я буду привлекательна на рынке труда, а также получу некоторый опыт владения японским языком».

Эта возможность будет полезна, поскольку Меркель планирует в будущем работать тестером на проникновение в кибербезопасность.

Студенты, заинтересованные в подаче заявки на премию Boren Awards или другие крупные национальные награды, должны связаться с офисом престижных наград по адресу [email protected].