3 тела найдены после крушения вертолета на Камчатке

В субботу спасатели обнаружили тела трех из восьми пропавших без вести после того, как вертолет с туристами погрузился в глубокое вулканическое озеро на Дальнем Востоке России.

Вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту врезался в озеро Курели на Камчатке при попытке приземлиться на берегу озера в глубоком тумане. Восемь человек смогли спастись из быстро тонущего самолета, а рейнджеры Кроноцкого заповедника спасли их из ледяной воды, бросившись к месту крушения катера.

МЧС России заявило, что его сотрудники удалили тела трех погибших, в том числе пилота вертолета, со дна озера, где разбитый вертолет находился на глубине 120 метров (394 фута). Губернатор Камчатки Владимир Солодов сказал, что сильный ветер в субботу вынудил исследовательскую группу приостановить работу. Спасатели планируют использовать подводных роботов в воскресенье, чтобы извлечь тела других жертв из затонувшего вертолета.

Двое из восьми выживших получили серьезные травмы в результате аварии и были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.

Камчатка, чистый полуостров с множеством вулканов, славится своей суровой красотой и богатой дикой природой. Озеро Курильское имеет глубину 316 метров (1037 футов) и занимает площадь 77 квадратных километров (30 квадратных миль).

Власти запретили «Витязь-Аэро», внутреннему перевозчику, эксплуатировавшему потерпевший крушение вертолет, перевозить пассажиров в ожидании расследования возможного нарушения правил авиационной безопасности. Компания является крупнейшей из многих отечественных авиакомпаний, осуществляющих перевозки туристов в Кроноцкий заповедник, главную туристическую достопримечательность с единственным в России бассейном с водой из горячих источников.

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