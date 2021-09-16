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3 члена экипажа покидают космическую станцию ​​Китая через 90 дней

16 сентября, 2021
Marfa Fedoroa

По сценарию Сэма МакНила
Агентство новостей

Трое астронавтов, которые прожили 90 дней на китайской космической станции, улетели в четверг, готовясь к возвращению на Землю.

Национальное космическое агентство сообщило, что Ни Хайшэн, Лю Беомин и Тан Хунбо поднялись на борт космического корабля Шэньчжоу-12 и отделились от космической станции в 8:56 утра в четверг (0056 по Гринвичу).

Государственная телекомпания CCTV транслировала кадры, на которых астронавты закрепляют посылки внутри своего космического корабля, который в пятницу должен спуститься с парашютом к месту в пустыне Гоби недалеко от стартового центра Цзюцюань.

Астронавты уже установили китайский рекорд по количеству времени, проведенному в космосе. После запуска 17 июня руководитель миссии Ни и астронавты Лю и Тан дважды вышли в открытый космос, развернули 10-метровую механическую руку и сделали видеозвонок с лидером Коммунистической партии Си Цзиньпином.

Перед стыковкой астронавты загрузили данные своих экспериментов и убедились, что станция продолжит работу без экипажа, сообщает CCTV.

Ожидается, что полет домой займет не менее 30 часов, сообщает CCTV. Перед отъездом Ни и его коллеги выразили благодарность за «круглосуточную поддержку и преданность всех сотрудников».

Четыре учения были проведены на земле в месте приземления Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, чтобы обеспечить безопасное возвращение экипажа.

Хотя китайские военные, отвечающие за космическую программу, огласили мало подробностей, ожидается, что в течение следующих двух лет на станцию ​​прибудут три астронавта с 90-дневными миссиями, чтобы она полностью заработала.

Правительство не объявило ни имена следующей группы космонавтов, ни дату запуска Шэньчжоу-13.

Китай отправил в космос 14 космонавтов с 2003 года, когда он стал третьей страной после бывшего Советского Союза и США, которая сделала это в одиночку.

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После завершения строительства с добавлением еще двух модулей, станция будет весить около 66 тонн, что составляет часть размера Международной космической станции, которая запустила свой первый модуль в 1998 году, и будет весить около 450 тонн после завершения строительства.

В рамках подготовки к созданию постоянной станции Китай запустил две экспериментальные установки за последнее десятилетие, и Янгун-1 был заброшен до того, как сгорел, неконтролируемо теряя орбиту. Его преемник, Tiangong-2, был выведен с орбиты в 2018 году под полным контролем.

Китай начал свои попытки построить такие объекты в начале 1990-х годов после успехов в предыдущих миссиях и исключения его из Международной космической станции, в значительной степени из-за возражений США против тайного характера китайской программы и тесных военных связей.

Закон США требует одобрения Конгрессом связи между космическими программами США и Китая, но Китай сотрудничает с космическими экспертами из других стран, включая Францию, Швецию, Россию и Италию.

Китай также продолжил беспилотные миссии, особенно в исследовании Луны. Он установил марсоход на менее изученной обратной стороне Луны, а в декабре зонд Chang’e 5 вернул на Землю лунные камни впервые с 1970-х годов.

В этом году Китай также высадил на Марс космический зонд Tianwen-1 с сопровождающим его марсоходом Jurong, который отправился на поиски свидетельств жизни.

Другая программа призывает к сбору почвы с астероида, что было в центре внимания конкурирующей японской космической программы.

Китай также планирует отправить еще одну миссию в 2024 году, чтобы вернуть образцы с Луны, и выразил желание высадить людей на Луну и, возможно, построить там научную базу, хотя график таких проектов не был предложен. Сообщается, что разрабатывается сверхсекретный космический самолет.

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Космическая программа Китая продвигалась стабильно и осторожно, в основном избегая неудач, которые характеризовали жесткую конкуренцию программ США и России в первые агрессивные дни космических полетов.

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