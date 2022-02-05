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30 вещей, которые вы могли пропустить в Pokémon Legends: Arceus

5 февраля, 2022
Artem Sokolov

Легенды о покемонах: Арсеус — это совершенно новый тип игры про покемонов, и с этой новизной приходит масса неожиданных и трогательных деталей. Но, возможно, есть некоторые, которые вы еще не заметили — от полезных советов до очаровательных вещей, которые делают ваши покемоны, когда вы не смотрите. Мы нашли как минимум Их 30, а может и у вас тоже!

Здесь будут (легкие) спойлеры, но ничего, что портило бы основной сюжет игры. Просто имейте в виду, что в этой статье речь пойдет о покемонах, побочных квестах и ​​отсылках к предыдущим играм!

Полезные советы

Освобождение покемонов дает вам бонусные предметы

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У вас есть много места на пастбище, которое является старомодным эквивалентом PC Box, но на самом деле вы не хотите его заполнять — вы получите гораздо больше пользы, если будете время от времени выпускать своих покемонов. Заполнив четыре ящика, вы получите возможность выпускать сразу нескольких покемонов.

Мы рекомендуем оставить по крайней мере по одному из каждого типа, потому что они могут понадобиться в квестах, но выпустив остальные, вы получите тонну песка, гальки, камней и т. д., которые используются для повышения значений усилий. вашего покемона. Это может сделать их быстрее, сильнее и лучше в бою, так что это стоит того.

Вы можете включить управление гироскопом

Этот спрятан в меню, но если вам не нравится управление прицеливанием в игре, попробуйте включить управление гироскопом, чтобы получить более точный бросок покебола!

Вы можете разбить эти массивные потрескавшиеся камни любым покемоном.

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Да … мы не знали об этом, пока довольно далеко в игре. Ознакомьтесь с нашим руководством для получения информации!

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Красные стрелки в Покедексе означают бонусные уровни исследования.

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Заполните запись Pokémon’s Pokédex быстрее, выполняя только те квесты, которые отмечены красными стрелками слева — это означает, что вы получите дополнительные очки исследования за это конкретное задание!

Вы можете дать имя и развить своего покемона в любое время.

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Вам не нужно идти к какому-то парню в глуши, чтобы переименовать своего покемона, и вам не нужно ждать конца битвы, чтобы развить свою команду. Просто перейдите к покемону, которого хотите назвать или развить, и нажмите A, чтобы открыть меню. Это так просто, мы не знаем, почему так не было всегда…

Вы можете убежать из любой битвы, просто…

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Больше не нужно нажимать B, чтобы сбежать: вы можете буквально уходи. Когда вы увидите на экране всплывающее окно с надписью «Вы слишком далеко отклонились от битвы», вы сможете просто продолжить.

Даже если один из ваших покемонов только что упал в обморок, вы можете нажать B, чтобы выйти из меню и всей битвы — хотя дикие покемоны все равно могут попытаться напасть на вас.

Однако будьте осторожны: если вы ищете покемонов, которые появляются на трясущихся деревьях или скалах, вам нужно быть рядом, чтобы начать битву. Если вы находитесь слишком далеко, например, на вершине холма, битва автоматически немедленно закончится, что ДОПОЛНИТЕЛЬНО разрушительно, если вы впервые увидели Черрим…

Нажмите + во время боя, чтобы проверить эффекты состояния

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Наконец, вы можете узнать, отравлен ли ваш покемон, сонный ли он, сбит ли с толку или даже есть ли на нем какие-то дебаффы, проверив меню эффектов состояния. Во время боя нажмите кнопку +, чтобы открыть это меню, и прочитайте, что делает каждый статусный эффект и как долго он будет длиться.

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Вы можете подобрать предметы на Вирдире (или любом другом ездовом животном)

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Вам не нужно бродить по дикой местности в поисках вещей, чтобы приготовить больше зелий — просто запрыгивайте на борт Wyrdeer, и вы будете стильно ездить, а также сможете подбирать предметы, которые вы проходите мимо. Вам придется спрыгнуть, если вы хотите что-то бросить или разбить камни, но растения и тому подобное можно подобрать, вообще не слезая с лошади.

Читайте на следующей странице, чтобы узнать о некоторых интересных деталях, которые вы, возможно, не заметили…

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