30 домов были потеряны в результате лесных пожаров в Австралии

Перт, Австралия (Associated Press). Растущий лесной пожар в прибрежном городе Перт на северо-востоке Австралии уничтожил примерно 30 домов и представлял наибольшую угрозу во вторник, поскольку многие местные жители по всему региону заявили, что уже слишком поздно уезжать.

Пожар на 7000 гектаров (17000 акров), окружность которого составляет 75 километров (47 миль), начался в понедельник и разгорелся в течение ночи недалеко от города Вуролоу с хересами из Мундаринга, Читтеринга, Нортама и Затронутого Лебединого Города.

Мэр Свона Кевин Бейли сказал, что, по его мнению, было разрушено более 30 домов.

«Мы просто ждем подтверждения цифр, но мы ищем где-то около 30 с лишним домов, которые были потеряны», – сказал Бейли.

Бейли сказал, что один из пожарных лечился от отравления дымом. Других травм не было.

Заместитель комиссара Государственной пожарной и чрезвычайной службы Западной Австралии Крейг Уотерс сказал, что за ночь размер пожара увеличился вдвое и сгорел 7 366 гектаров (18 202 акра) ферм и лесов.

«Сильный ветер мешает нашему входу и сдерживает и контролирует огонь», – сказал он.

Премьер-министр штата Марк Макгоуэн сказал, что 80% недвижимости возле Гиджеганнупа на северо-восточной сельской окраине Перта потеряно.

Он сказал, что пожарные выяснят, были ли жертвы.

Макгоуэн сказал, что большой авиаперевозчик летел с восточного побережья Австралии, чтобы помочь тушить пожар.

Это очень опасный пожар и опасное состояние. Макгоуэн сказал, что погода очень изменчива.

Он добавил: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы обезопасить себя и свою семью и заботиться друг о друге».

Во вторник людям в 25 километрах (16 милях) к западу от Вуроло до национального парка Валюнга к северо-востоку от Перта сказали, что покидать свои дома стало чрезвычайно опасно.

В конце предупреждения: «Вы должны укрыться, прежде чем огонь достигнет вас, потому что сильный жар убьет вас, прежде чем огонь достигнет вас».

Дороги за пределами полусельского пригорода Вайнс на северной окраине Перта были забиты автомобильным транспортом, в результате чего некоторые люди предпочли остаться.

49-летняя Мелисса Шталь ответила на сообщение с просьбой об эвакуации.

Она сказала: «Я почувствовала запах огня и вышла сзади, и весь двор был наполнен дымом». Она добавила: «Мы взяли кровать, фотографии, двух детей и собаку и вышли оттуда».

Предупреждение о других находящихся под угрозой зонах: попросите людей уйти, если они не готовы бороться с огнем. В предупреждении говорилось, что лесные пожары непредсказуемы, а погодные условия быстро меняются, что побуждает людей сохранять бдительность.

Причина возгорания неизвестна.

Директор пожарных и аварийных служб Питер Саттон сказал, что около 250 пожарных боролись с нерегулярным поведением при пожаре.

«Он сделал чрезвычайно трудным, почти невозможным … потушить этот пожар», – сказал Саттон.

Этим летом в Южном полушарии часто случаются лесные пожары. Однако на юго-восточном побережье Австралии, которое прошлым летом было уничтожено огромными пожарами, сезон был умеренным.