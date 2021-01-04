30 лет Kodo Baseball Serie A – Ravenna24ore.it

Историческая веха, установленная президентом Карло Налдони

«Для нас это необычная цель, невероятная, но все это правда. Давайте оглянемся: 1) Октябрь 1991 года переход в Серию А2; 2) стал IBL после повышения до А1 в сентябре 2005 г. и вернулся в А1; 3) не путем добавления в домен регистрации 2016 года в A2, а по усмотрению компании; 4) Сентябрь 2018 г. Снова в промоушене в А1.

Может это наша самая счастливая годовщина Кому-то это может показаться излишним. Мы – компания, работающая в Кодо, часть 1500 душ в муниципалитете Руто, что составляет 12000 человек, и это важно для нас. Если вы думаете, что легко узнать интересующие нас события последних лет, самые важные события, никто точно не передумает. Наше упорство, желание, напор, осознанность и их преодоление и в то же время только поддержание наивысшего уровня стабильности нашей игры.

Мы им всем в долгу К энтузиазму президента, мы с большой любовью вспоминаем президента Роберто Сапоретти, от менеджеров и основателей до кассиров Ренцо, всегда до волонтеров и фанатов, которых мы суммируем двумя идентификационными фигурами: Мурель и Олав, которые недавно не упоминались. Для игроков, начиная с лучшего, самого выдающегося Билла Холберга, который позволил мне резюмировать их в «Расс Майерс», и для качеств, выходящих за рамки его спортивных достоинств, я не имею в виду большего.

Мы также несем ответственность за государственное управление. Муниципалитету России и мэрам, которые всегда нас поддерживали.

Вот эти цифры, Темный и очень забытый тоже Мы обязаны этому 30-летнему успеху, Спасибо за нашу благодарность и признательность за эти цифры. Covit Permission, в течение года мы читали о двух событиях, чтобы подтвердить это воспоминание. Мы сообщим вам: мы очень рады поделиться ими с вами.

А пока мы начинаем год с того, что представляем вам красивый логотип, созданный художниками нашей пресс-службы, который характеризует все усилия нашей компании в 2021 году, и теперь вы приглашены. 30-е место в Серии А “.