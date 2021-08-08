30 солдат ITBP хотят перебазировать в Афганистан; Верховный комиссар в шоке отклоняет их ходатайство | Новости Индии

Нью-Дели: Высокий суд Дели отклонил ходатайство 30 человек Индо-тибетская пограничная полиция Персонал ITBP перебазируется в раздираемый насилием Афганистан, заявив, что «удивительно», что кто-то захочет вернуться туда, несмотря на «опасную ситуацию».
«Заявители, являющиеся членами вооруженных сил, таких как ITBP, могут быть размещены где угодно по запросу … (но) они не имеют законного права на развертывание в Афганистане», – заявили председатель Верховного суда Раджив Сахай Эндлоу и Амит Бансал. Петиционеры были отправлены в Кандагар до того, как были отозваны.
ITBP имеет подразделение в Афганистане для охраны посольства Индии в Кабуле, а также генерального консульства в Кандагаре. Источники сообщили, что ITBP отчитывается перед Министерством иностранных дел о работе за границей, а отдельные сотрудники получают щедрые дополнительные надбавки и другие льготы, что делает эту работу рискованной, но прибыльной.
После недавних беспорядков в Афганистане Индия решила временно закрыть свое генеральное консульство в Кандагаре.
Верховный комиссар отметила, что «ситуация в Афганистане нестабильна и необходимо принять срочные решения в отношении операций индийских миссий там, а также обеспечения безопасности персонала».
Выступая на пост генерального директора ITBP, постоянный советник центрального правительства Гауранг Кант подчеркнул, что размещение персонала в иностранной миссии, деидентификация и переориентация являются чисто административными вопросами.
Суд согласился с этим аргументом, заявив, что «суды не могут диктовать, где и как следует назначать персонал ITBP».
«Заявители, являющиеся членами вооруженных сил, таких как ITBP, могут быть размещены где угодно по запросу … (но) они не имеют законного права на развертывание в Афганистане», – заявили председатель Верховного суда Раджив Сахай Эндлоу и Амит Бансал. Петиционеры были отправлены в Кандагар до того, как были отозваны.
ITBP имеет подразделение в Афганистане для охраны посольства Индии в Кабуле, а также генерального консульства в Кандагаре. Источники сообщили, что ITBP отчитывается перед Министерством иностранных дел о работе за границей, а отдельные сотрудники получают щедрые дополнительные надбавки и другие льготы, что делает эту работу рискованной, но прибыльной.
После недавних беспорядков в Афганистане Индия решила временно закрыть свое генеральное консульство в Кандагаре.
Верховный комиссар отметила, что «ситуация в Афганистане нестабильна и необходимо принять срочные решения в отношении операций индийских миссий там, а также обеспечения безопасности персонала».
Выступая на пост генерального директора ITBP, постоянный советник центрального правительства Гауранг Кант подчеркнул, что размещение персонала в иностранной миссии, деидентификация и переориентация являются чисто административными вопросами.
Суд согласился с этим аргументом, заявив, что «суды не могут диктовать, где и как следует назначать персонал ITBP».