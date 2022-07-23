32 лучших (и самых ожидаемых) фильма 2022 года

Кэри Маллиган и Зои Казан играют Меган Туи и Джуди Кантор. Газета «Нью-Йорк Таймс Репортеры, опубликовавшие историю о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна, в эротической драме Марии Шрейдер. Они могут стать лидерами сезона награждения 2023 года.

все кости (23 ноября)

После пяти лет (!) ощущения, которое было Зови меня своим именемРежиссер Лука Гуаданьино и Тимоти Шаламе снова вместе все кости, совершенно другая странная история любви. По мотивам одноименного романа Камиллы де Анджелис, он следует за Марин (волны Звезды Тейлор Рассел), бездомная молодая женщина (и… каннибал), которая встречает безрассудного ученого по имени Ли (Шаламет). «Мне нравится так думать все кости Очень романтический фильм, рассказывающий о романтике, которая лежит внутри нас и в отношениях в целом, «Гуаданьино. Рассказывать крутой мужик Ранее в этом году. «Конечно, есть буквальный аспект того, что это фильм о любовниках-каннибалах, что во многих отношениях экстремально, но я думаю, что самый экстремальный аспект фильма — это интенсивность чувств, через которые проходят эти люди — невозможность любви. .» Да! — миллиметр

сказочники (23 ноября)

Спустя пятьдесят лет своей благословенной карьеры Стивен Спилберг, наконец, обращает внимание на себя в этой полуавтобиографической драме, написанной в соавторстве с Тони Кушнером. Среди актеров Пол Дано, Мишель Уильямс (в роли мистера и миссис Фабельман), Сет Роган (в роли дяди) и такие, как Джадд Хирш, Дженни Берлин и Дэвид Линч. — миллиметр

Империя Света(9 декабря)

Детали сюжета последнего Сэма Мендеса по-прежнему скудны. Ограничениеромантическая драма, действие которой происходит в красивом старом кинотеатре на южном побережье Англии в 1980-х годах, но в главной роли Оливия Колман и Колин Ферт и старший мальчикМишель Уорд, Большие надежды. — миллиметр

Хочу с кем-нибудь потанцевать (23 декабря)

Стремительный взлет и трагическое падение Уитни Хьюстон станет предметом эмоционально заряженной легенды Кэсси Лемонс, в которой Наоми Аке воплощает легендарную певицу, Эштон Сандерс играет бывшего мужа Бобби Брауна, а Стэнли Туччи играет продюсера Клайва Дэвиса. — РС

Вавилон (25 декабря)

Новый фильм Дэмиена Шазелла исследует переход от немого кино к звуковому кино. Это был один из самых совершенных фильмов, когда-либо снятых на ту же тему, но неважно, если кто-то может относиться к Старому Голливуду с любовью и любовью. антеннаЭто Шазель, чья любовь к голливудской магии сияет цветком. нет нет земли. В главных ролях Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр и многие другие (это блоха В списке актеров?), фильм и сегодня наполнен мегаваттными звездами. — Хлоя Шама

У многих фильмов, находящихся на нашем радаре, еще не установлены даты выхода. Они включают:

Убийцы лунного цветка

Мартин Скорсезе собрал двух своих ближайших помощников, Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо, чтобы… Убийцы лунного цветка, неуловимый человек с Запада, который следит за расследованием ФБР серии убийств коренных американцев. Основанный на научно-популярном бестселлере и с Джесси Племонсом и Бренданом Фрейзером в главных ролях — долгожданное широкое признание критиков — он, похоже, завершит сезон награждений. — Лиам Хесс

Няня

Сценарий и постановка американского режиссера из Сьерра-Леоне Никиато Госу. Няня Это искусный фильм ужасов, который не боится поднимать более тяжелые темы, редко встречающиеся в кино, — от опыта иммигрантов до эксплуатации женщин из африканской диаспоры в современной Америке. Превратившись в звездную индустрию Анны Диоп в качестве педагога из Сенегала, она проходит через рабочие испытания богатой, неблагополучной семьи на Манхэттене, а также имеет дело с собственными демонами (выраженными через все более ужасающую серию кошмаров, уходящих своими корнями в Западную Африку). фольклор и изучена более глубоко). В другом замечательном образе Лесли Огамс в роли бабушки своего парня), Няня Визуально ошеломляющий, поскольку он умный и подрывной. — левый

женщина разговаривает

Адаптировано из известного романа Мириам Тойз 2018 года. женщина разговаривает Он посвящен уединенной религиозной общине, где женщин регулярно накачивают наркотиками и насилуют в одночасье. (История основана на реальных шокирующих событиях в Боливии.) Режиссер Сара Полли, в ролях Фрэнсис МакДорманд, Руни Мара, Клэр Фой, Джесси Бакли, Джудит Айви и Бен Уишоу. — миллиметр