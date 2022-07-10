35 стран призывают к запрету российских спортивных федераций | Спорт | Немецкий футбол и главные международные спортивные новости | ДВ

После того, как 35 стран призвали отстранить президентские органы России и Беларуси от международных спортивных федераций, немецкий политик Махмут Оздемир вновь заявил о необходимости действий.

«Федеральное правительство поддерживает второе совместное заявление 25 государств-членов ЕС и 10 других стран в знак нашей солидарности с украинским народом и украинским спортом», — заявил DW парламентский государственный министр в Министерстве внутренних дел Махмут Оздемир.

Политик Социал-демократической партии подписал декларацию Германии, в которой требует «необходимости отстранения органов управления российским и белорусским спортом от международных федераций».

Государственный министр Махмуд Оздемир Федерального министерства внутренних дел

Международный олимпийский комитет, Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) являются двумя крупнейшими спортивными федерациями в мире.

«Требования второго совместного заявления адресованы международным спортивным федерациям и организациям, занимающимся спортом», — сказал Оздемир. «Только они могут в конечном итоге решить, следует ли исключать членские организации и должностных лиц из комитетов».

Он также нацелен на высокопоставленных чиновников.

В декларации также содержится призыв к смещению с важных постов тех, кто тесно связан с российским или белорусским государством.

Это касается не только государственных чиновников, но и медиакомпаний, которые владеют правами на трансляцию спортивных мероприятий в обеих странах.

В совместном заявлении также говорится: «Неоправданная и добровольная добровольная война России против Украины при содействии белорусского правительства является отвратительным и вопиющим нарушением ее международных обязательств. Уважение прав человека и мирные отношения между государствами являются основой международного спорта».

Члены правления все еще активны

Президент Российской федерации футбола Александр Дюков

С началом войны России против Украины многие международные спортивные федерации запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.

Тем не менее, национальные федерации двух стран по-прежнему играют большую роль в организованном спорте. Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарбышев проголосовали за членов Международного олимпийского комитета. А бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и бывшая звезда плавания Александр Попов являются почетными членами.

Президент Российской федерации футбола Александр Дюков является членом Исполнительного совета УЕФА, а также занимает руководящую должность в энергетическом гиганте «Газпром».

Перевод Яника Спэта