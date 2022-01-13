«355» находит звездный актерский состав, который ищет звездный сценарий.

В общем, чем меньше времени актеры в «355» тратят на английский язык, тем лучше.

Испанский, немецкий, русский и французский — это лишь некоторые из языков, используемых в шпионском триллере-триллере, который пытается расширить свою привлекательность за рубежом, забрасывая обширную сеть актеров и локаций. По сути, здесь присутствуют все женщины, не попавшие в «Восьмерку подруг Оушена», в том числе Джессика Честейн, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус и Люпита Нионго в качестве титулованной сети шпионов, которые пытаются заполучить диск, содержащий супероружие, важная информация или что-то в этом роде.

Итак, какая информация важна? Немного туманно. Режиссер Саймон Кинберг, сценарист Саймон Кинберг, «355» слегка развлекает своими отдельными сценами, в которых квартет наблюдает за аукционом бесценных артефактов или собирает информацию на уличном фестивале. Но сцены не держатся вместе, потому что сюжетный драйв полон тошноты.

Другое дело злодей. Раскрытие его личности было бы спойлером, хотя это и не интересный спойлер. Ни персонаж, ни актер, который его играет, мало что могут предложить в плане злодеев. Быть плохим парнем — тоже разочарование. Фильмы об агенте 007 и «Миссия невыполнима» были в основном «355» цыплятами, которых нельзя изобразить женщиной в роли супергероя-злодея, но вы могли бы подумать, что этот фильм захочет пойти туда. Вы знаете, что Джессика Лэнг будет убита как мурлыкающий злой вдохновитель.

Но настоящая проблема — это сценарий Кинберга (который написал много фильмов о «Людях Икс») и Терезы Ребек.

Когда диалог ведется на других языках, он не очень заметен, но, в частности, при разговоре на ньонго он часто произносится. Есть сцена, где Крюгер поражает револьвер стволом длиной около 10 дюймов, заставляя Ньонго воскликнуть: «Похоже, она вооружена!» конечно! Ньонго считается компьютерным гением на съемочной площадке, но ее предполагаемый интеллект трудно проглотить, когда сценарий продолжает заставлять ее звучать как сбитый с толку математик («Эти алгоритмы превосходят все, что я когда-либо видел!»).

Было бы полезно, если бы у 355 было немного больше юмора. Честейн делает несколько дерзких шуток, а Крузу нравится быть секретным агентом, который не очень хочет быть секретным агентом, но тон на удивление мрачный. «Восемь подруг Оушена» ошиблись в противоположном направлении — он был настолько легким, что его можно было лопнуть. Но такому большому фильму, как этот, действительно нужны шутки, чтобы сохранять легкость между кровавой бойней в стиле казни.

В конце концов, я решил, что лучший способ справиться с чтением строк Нионго — это притвориться, что она пытается сделать какой-то описательный комментарий к фильму, который она представляет. Ближе к концу, например, когда вы говорите: «Нас стерли. Я стал невидимым», я думал: «Еще нет, Люпита. Но дайте вашему фильму неделю в кинотеатрах, и он будет».