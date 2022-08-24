36-й год Solano Symphony включает в себя «Play-In» во время Недели искусств Vaca – The Vacaville Reporter

Как раз вовремя, когда округ Солано и нация демонстрируют признаки жизни с пандемией и возвращения к новой, нормальной идее, дирижеры Симфонического оркестра Солано представили свою акустическую дорожную карту на 36-й год концертов.

Все начинается с приглашения публики продемонстрировать свои музыкальные способности.

Как обычно, в сезоне 2022–2023 годов оркестр под руководством давнего дирижера и музыкального руководителя Симеона Лоса представляет пять концертов, все в 15:00 в Театре исполнительских искусств Вакавилля, с новым сюрпризом в этом году: Play-In. сообщество во время Недели Вакавилля. Искусство, 15–16:30, 25 сентября, в Эндрюс-парке.

Членам сообщества всех возрастов предлагается принести свои инструменты и сесть рядом с участниками оркестра для чтения с листа веселой, легкой и узнаваемой музыки. Немузыкантам рекомендуется взять с собой семью и одеяло для пикника и насладиться музыкой в ​​парке, сказала Мелинда Пэкер, главный оркестр и преподаватель оркестра в Объединенном школьном округе Вакавилля.

В пресс-релизе она сказала, что в новогоднем музыкальном сопровождении есть «что-то на любой вкус», в том числе любимый скрипичный концерт Баха в второстепенном фильме, вечные мелодии Шуберта, героические темы из фильмов Уильямса, синхронный джаз Эллингтона и «The The New York Times» Чайковского. Щелкунчик» Настоящая праздничная классика. Пакер отметил, что некоторые концертные программы еще находятся в разработке.

Концерт открылся 9 октября предисловием немецкого композитора Карла Марии фон Вебера к «Оберону», его последней опере, начавшейся в 1825 году и известной своей яркой лирической поэзией, за которой последовала Сара Хольцманн в качестве солистки в концерте для флейты ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта. . Концерт завершается Симфонией № 1 датского композитора 20-го века Карла Нильсена, очень заряженной 33-минутной работой, превращенной в романтическую и эмоциональную агрессивными и непревзойденными другими, и все это позволяет взглянуть на его последующее музыкальное развитие.

Праздничное празднование оркестра, 4 декабря, может похвастаться знакомыми звуками балета «Щелкунчик» русского композитора Петра Ильича Чайковского, за которым следует Макс Балуев, руководитель Симфонии, исполняющий первый скрипичный концерт Иоганна Себастьяна Баха в 1730 году. движение бессловесно, лирично и выразительно, от души, с первым движением, напоминающим марш, а третьим и последним движением — живым танцем, танцем, предвосхищающим рондо, сочиненные Гайдном и Моцартом после смерти Баха. Любителей концертов также ждут песни традиционных праздничных гимнов.

В ежегодном концерте «Салют молодым» 5 февраля примут участие победители предстоящего концерта

Конкурс молодых артистов, а также молодежные группы из средних школ Vacaville и Vanden выступают вместе с участниками оркестра.

Презентация величайшей мировой классики, запланированная на 26 марта, — это презентация Людвигом ван Бетховеном «Фиделио», оперы немецкого композитора 1805 года и его единственной оперы. А «Неоконченная симпатичная» симфония Франца Шуберта, восьмая австрийского композитора, написанная в 1822 году, входит в число его незавершенных симфоний. Ее первое движение было отмечено клипами с нежным лиризмом, перемежающимся вспышками ярости, и некоторые критики считают, что музыка изменила его психическое состояние, когда он обнаружил, что болен сифилисом. Во второй части он многократно упирается в бурные ритмы, несмотря на тихое начало и запоминающуюся мелодию кларнета.

Наконец, для поклонников популярной музыки ежегодный May Pops Concert, запланированный на 21 мая этого года, снова станет смесью различных музыкальных стилей. Хотя программа все еще находится в разработке, по словам Пакера, в ней будут представлены патриотические марши 19-го века Джона Филипа Соузы и классический джаз начала 20-го века Эдварда Кеннеди «Дюк Эллингтон», который вместе с Луи Армстронгом заложил основы за то, что часто считается величайшим вкладом Америки в мировую культуру.

если вы идете

Солано Симфония

Все концерты в 15:00

9 октября, 4 декабря, 5 февраля, 26 марта, 21 мая

Театр исполнительских искусств Vacaville,

1010 Улатис Драйв

Доступны сезонные и разовые билеты

Тел: 469-4013

Электронная почта: [email protected]

www.solanosymphony.org

www.vpat.net

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