4 августа 2022 г. Суд над Бритни Гринер и новости России и Украины

На этом изображении, взятом из видео, показан разрушенный барак в тюрьме в Оленовке на востоке Украины, который контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами, 29 июля. (AP/ФАЙЛ)

Соединенные Штаты считают, что Россия замышляет фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские вооруженные силы в нападении на тюрьму в Оленевке 29 июля, подтвердил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы ожидаем, что российские официальные лица попытаются нарастить украинские вооруженные силы в ожидании журналистов и потенциальных следователей, посетивших место нападения. Действительно, мы уже видели некоторые фальшивые сообщения в прессе, в которых говорилось, что Россия пойдет на такое, что украинская Химары — очень сложные ракетные системы, которые в последнее время часто упоминаются в новостях, — похоже, обвиняются. У нас есть основания полагать. Опять же, мы начинаем видеть некоторые сообщения в прессе, чтобы сделать это до того, как журналисты доберутся до места». Кирби сказал Джереми Даймонду из CNN, когда его попросили предоставить дополнительную информацию о плане фальсификации доказательств.

CNN сообщила в среду, что Белый дом считает, что Россия сфальсифицирует доказательства до того, как посторонние лица отправятся в тюрьму.

Что касается задержания звезды WNBA Бритни Гринер, Кирби подробно рассказал о том, чем занимался президент США Джо Байден.

«Когда я говорю лично, я имею в виду, что он находится в постоянном контакте со всеми членами своей команды, работающими над делом Бритни, а не только с госсекретарем Блинкеном. [It’s] Джейк Салливан, специальный посланник президента по делам заложников, заместитель советника по национальной безопасности Джош Кельцер. Я имею в виду, здесь задействовано много людей, и он запускает серию обновлений, которые он может получить от своей команды. Он дает им необходимое руководство», — сказал Кирби Джереми Даймонду из CNN. «Вы видели, как он разговаривал с мисс Крайнер, и я определенно ожидаю, что он продолжит такие разговоры. . Он сосредоточен на этом».

На вопрос CNN Diamond, готов ли Байден поговорить с президентом России Владимиром Путиным о деле Гринер, он сказал, что у них нет чтения или предварительного просмотра.

А что касается решения обнародовать сделку, Кирби сказал: «Можете ли вы сказать, что обнародование было прямым путем к возвращению их домой? Пока нет, но мы надеемся, что это произойдет. Мы надеемся, что это произойдет. Мы чувствуем, мы чувствуем. Вот как серьезно мы относимся к этим двум случаям. Американский народ знает это, но важно убедиться, что люди во всем мире знают об этом. И, очень серьезно, мы составили план, что мы действительно доверяем русским. По общему признанию, вы Я замечу, что русские начали публично говорить на следующий день после нас. Так что на этом я остановлюсь».

Отвечая на вопрос о сообщении CNN о том, что Министерство внутренней безопасности собирается прекратить использование мобильных устройств высокопоставленных чиновников и политических назначенцев без предварительной поддержки их, Кирби отказался от дальнейших комментариев.