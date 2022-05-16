4 лучших российских клуба игнорируют запрет на участие в турнирах УЕФА

Четыре ведущих клуба российской футбольной лиги заявили в пятницу, что они подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд против запрета на участие в еврокубках в следующем сезоне из-за вторжения России в Украину.

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Сочи» и ЦСКА (Москва) получат право на участие в мужских еврокубках в зависимости от их текущего положения в лиге. Они заявили, что просили рассмотреть дело в срочном порядке. Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14 июня.

«Действия против российских клубов основаны исключительно на национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и носят дискриминационный характер, поскольку футбол больше не доступен для всех», — говорится в заявлении «Сочи».

«Мы искренне надеемся, что решение Спортивного арбитражного суда будет соответствовать ценностям спорта, определенным УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнования в футболе».

Новое дело объединяет судебные иски, поданные российскими командами и федерациями в различных видах спорта.

УЕФА запретил российским клубам участвовать в своих соревнованиях в рамках пакета санкций, объявленного 2 мая, который также исключил женскую сборную России из участия в чемпионате Европы в этом году и квалификации к чемпионату мира 2023. ФИФА также исключила мужскую сборную из чемпионата мира в этом году. Отборочные матчи Кубка после того, как их соперники пообещали бойкотировать матчи.

Исключение четырех клубов окажет огромное влияние на команды по всей Европе в сложной системе жеребьевки УЕФА, основанной на национальном рейтинге в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Европы.

Согласно обновленному списку УЕФА, место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов достается «Селтику» в качестве чемпиона Шотландии.

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