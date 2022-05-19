4 новых набора симов, зажигающих по вечерам, для взрослых и детей.

Это платье и негабаритный жакет на заднем плане действительно достойны обморока. снимок экрана : советник

Симс 4 Кажется, он хочет вернуть меня своей атакой на комбо, как и последняя обоюдоострая версия.

Лунный свет И маленький лагерь В совокупности группы, кажется, предлагают стиль и содержание. Лунный свет Он включает в себя вечерние образы в парижском стиле, но не похож на однотонные платья в пол. EA заявила, что предметы «вдохновлены парижским создателем». Паола Локателли и молодежная мода сегодня». Так что я оптимистично смотрю на то, что моего сима можно украсить всевозможными новыми способами.

Между тем, маленький лагерь Кейт поначалу напоминала нас Симс 4первый игровой пакет, купание на открытом воздухе, в котором основное внимание уделялось кемпингу на открытом воздухе. Но этот набор выглядит многообещающим обновлением. Мало того, что он включает в себя экран для проектора на открытом воздухе и красивые цепочки огней, но есть действительно вещи, которые дети могут делать.

Симс 4 имеет тенденцию подчеркивать Игра The Sims для молодых людей и взрослых, что оставляет меньше для малышей, детей, подростков и пожилых людей. Дети в буквальном смысле просто вещи, поэтому они вообще ничего не получают. Но, по словам EA, Little Campers позволит детям построить всеобъемлющую крепость, где они смогут играть на улице и отдыхать. Его можно даже смоделировать по образцу автомобиля или ракеты. В набор также войдут новые игрушки и возможность жарить зефир. Так ближе к дому и меньше похоже на бурные чувства купание на открытом воздухе.

После почти восьми лет и около 1500 часов игры мне часто кажется, что больше нечего делать. Но черт возьми, если я не выберу хорошее внешнее освещение или новый блестящий вид. Теперь мне просто нужно дождаться, когда он станет доступен, и я смогу заглянуть во все Create-a-Sim и создать что-то.

Оба набора будут доступны всем игрокам Sims на ПК и Mac в Origin, Steam, PlayStation 4, 5, Xbox One и X/S в четверг, 26 мая. DLC вариант к Симс По цене 4,99 доллара.