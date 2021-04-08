4 сирийских солдата были ранены в результате предполагаемых израильских авиаударов по Дамаску

Четыре сирийца По сообщению официального сирийского информационного агентства SANA, солдаты были ранены, и сообщалось о материальном ущербе после предполагаемого израильского авиаудара по Дамаску в среду вечером.

Сообщалось, что удары были нанесены со стороны Голанских высот и Ливана, при этом ливанские СМИ сообщали, что израильские самолеты пролетают над значительной частью Ливана.

Согласно сообщениям, во время ударов возле границы между Израилем и Ливаном был слышен сильный взрыв после того, как сирийская ракета ПВО была выпущена по израильскому самолету в этом районе. Хизб Аллах Аффилированный корреспондент Али Шоаиб. Аврора Intel (AuroraIntel) 7 апреля 2021 г. Сообщалось, что ракета упала недалеко от ливанского города Хула к западу от Кирьят-Шмона. На фотографиях, распространяемых в социальных сетях в районе Дамаска, видны большие пожары, хотя пока не ясно, были ли они вызваны израильскими ракетами или ракетами ПВО.

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Удары были нанесены после того, как в последние недели сообщалось о серии грузовых рейсов между Сирией и Ираном.

Это девятый с января авиаудар, при этом удары, приписываемые Израилю в восточной, южной и западной Сирии, сообщаются каждый месяц с начала года.

О последних предполагаемых израильских авиаударах по Сирии сообщалось 16 марта, при этом предполагаемый израильский авиаудар недалеко от Дамаска после сообщения о нескольких грузовых рейсах между Ираном и Сирией ранее в тот же день.

Веб-сайт сирийской столицы «Голос» сообщил, что удары были нанесены по партии оружия, прибывшей сегодня в международный аэропорт Дамаска. Сообщалось о взрывах и после ударов, согласно источнику новостей, который заявил, что это, вероятно, было вызвано взрывом хранящихся боеприпасов.

Удары также сопровождаются эскалацией напряженности в регионе в свете серии сообщений о морских нападениях между Ираном и Израилем, и пока Иран встречается с европейскими и американскими официальными лицами для обсуждения возможности возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий, официальное название ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Исламской Республикой и мировыми державами.

Во вторник иранский корабль Чавеса Корпуса стражей исламской революции подвергся взрыву, причинившему незначительные повреждения кораблю. Официальный представитель США сообщил New York Times, что Израиль сообщил США о том, что он несет ответственность за нападение.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил в среду, что «гражданское судно Saviz было размещено в Красном море и Аденском заливе для обеспечения морской безопасности на морских путях и борьбы с пиратством». По данным ведомства, сообщений о травмах не поступало.

В прошлом году военно-морской институт США сообщил, что «Савиз», хотя официально числится торговым кораблем, скорее всего, является секретной передовой базой КСИР. Tasnim подтвердил это во вторник, заявив, что корабль находился в Красном море в последние годы для поддержки иранского спецназа, сопровождающего торговые суда.

По сообщениям, за последние годы Израиль и Иран нанесли десятки ударов по военно-морским кораблям друг друга в различных местах от Средиземного моря до Персидского залива, сообщает Maariv, дочерняя газета Jerusalem Post и The Wall Street Journal.