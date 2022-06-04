44-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике – Заявление принимающей страны

С 22 мая по 2 июня 2022 г. Германия принимала 44-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА), а также 24-е Совещание Комитета по охране окружающей среды (КООС), в которых приняли участие 54 государства-участника Договора об Антарктике. А также наблюдатели и эксперты. Встречи прошли в Берлине и впервые прошли в смешанном формате. Г-жа Таня фон Ослар-Гляйхен, директор отдела международного права Федерального министерства иностранных дел Германии, выполняла функции Президента XLIV КСДА. Г-жа Биргит Нгостад (Норвегия) председательствовала на заседании Палаты представителей (CEP).

Всего на XLIV КСДА было зачислено 448 делегатов, из которых примерно 104 приняли участие.

Конференцию открыли г-жа Дженнифер Ли Морган, государственный секретарь и специальный посланник по международным климатическим действиям в Министерстве иностранных дел Германии, и д-р Беттина Хоффманн, парламентский государственный секретарь в Федеральном министерстве окружающей среды, охраны природы, ядерной «Безопасность» и «Защита прав потребителей», осуждающие самым решительным образом необоснованную, необоснованную и незаконную войну России, развязанную государством с консультативным статусом против другого государства. Они призвали Россию прекратить войну против Украины, отметив, что это нарушение международного права также противоречит духу Договора об Антарктике. Украина представила информационный документ о последствиях военной агрессии против ее страны по антарктической программе. Подавляющее большинство сторон выразили солидарность с Украиной и поддержали осуждение российской агрессии.

Многие стороны подчеркивали, что на работу КСДА в области мира, исследований и защиты окружающей среды не должна влиять военная агрессия одной стороны против другой. Договор об Антарктике уже давно рассматривается как пример успешного международного сотрудничества на благо человечества и для борьбы с глобальными кризисами, связанными с изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением. Тот факт, что совещание смогло принять меры, резолюции и резолюции на основе консенсуса, свидетельствует о прочности и гибкости системы Договора об Антарктике.

В своей теме «От науки через политику к защите» КСДА подчеркнуло важность исследований в Антарктике для принятия правильных политических решений о том, как ее защитить. В этом контексте совещание сочло Сводный отчет за десятилетие «Изменение климата Антарктики и окружающая среда», подготовленный Научным комитетом по антарктическим исследованиям, лучшим из имеющихся научных данных и признало рекомендацию о том, что необходимы срочные действия для предотвращения необратимой утраты антарктических ценностей ​и их последствия. Вселенная. Все стороны согласились с тем, что КСДА призвано сыграть важную роль в борьбе с угрозой глобального изменения климата, и решили уделить больше внимания этой теме на следующем КСДА.

За прошедшие годы 75 регионов Белого континента были определены на консультативных совещаниях как Особые антарктические заповедники. На XLIV КСДА управление семнадцатью из этих районов было пересмотрено и пересмотрено. В будущем будут добавлены четыре новых охраняемых района, поскольку КСДА одобрило следующие шаги для собственной защиты.

Кроме того, встреча была посвящена конкретному виду: императорскому пингвину. Крупнейший в мире пингвин подвергается все большей опасности, особенно из-за глобального потепления. Подавляющее большинство Сторон выразили мнение о том, что имеется достаточно научных данных, чтобы поставить виды под особую охрану, предусмотренную Протоколом об охране окружающей среды. Хотя одна сторона отказалась принять официальное решение о статусе специальной защиты, большинство сторон указали, что они тем не менее будут осуществлять проект межсессионного плана работы на национальной основе.

На совещании также обсуждался вопрос о развитии туризма в Антарктиде, при этом ожидается, что общее количество посетителей Антарктики превысит 100 000 человек в сезоне 2022-2023 гг. Резкий рост интереса во всем мире, особенно к антарктическим круизам, оказывает повышенное давление, в частности, на регионы Антарктиды, которые уже сильно пострадали от изменения климата. Стороны согласились, что осторожный подход должен быть направлен на разработку стратегического и скоординированного подхода к устойчивому управлению туризмом в Антарктике.

КООС подчеркнул важность Рабочей программы реагирования на изменение климата (CCRWP) и продемонстрировал ее результаты. Главным из них является сотрудничество организаций, работающих в Антарктике, для решения глобальных проблем защиты окружающей среды Антарктики и экосистем, связанных с ней и зависящих от нее. Состоялись общие обсуждения по совершенствованию системы ОВОС для всех видов деятельности в Антарктике. Комитет согласовал несколько аспектов, которые будут рассмотрены между сессиями в целях повышения эффективности системы экологической оценки. Экологическая и социальная программа (CEP) также уделяла особое внимание рискам химического загрязнения и внедрения пластика в антарктическую экосистему.

В соглашении подчеркивается важность обеспечения того, чтобы каждый, кто работает в Антарктике, был в безопасности, радушно принят, уважителен и свободен от дискриминации. Участники подтвердили свою приверженность поощрению разнообразия и развитию инклюзивной культуры для всех, кто вносит свой вклад в работу Системы Договора об Антарктике.

В соответствии с обязательством сторон защищать окружающую среду Антарктики XLIV КСДА организован в соответствии с «Руководством федерального правительства по устойчивому планированию мероприятий» с целью снижения воздействия на окружающую среду, такого как потребление бумаги, сокращение отходов и компенсация выбросов углерода. .

Стороны обсудили заявку Канады на получение консультативного статуса. Несмотря на заявление о широкой поддержке, стороны не были готовы принять решение по запросу Канады на этой встрече. Поэтому заявка будет снова обсуждаться на 45-м КСДА, который пройдет в Хельсинки с 29 мая по 8 июня.