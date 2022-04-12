480-я истребительная эскадрилья быстро развертывается для сдерживания России в Черном море

Авиабаза Весте, Румыния:Когда в начале февраля президент России Владимир Путин пригрозил Украине, сосредоточив около 150 000 военнослужащих вдоль ее границы, что вызвало тревогу у союзников по НАТО, ВВС США нужно было успокоить восточных союзников, и срочно.

На вызов ответила 480-я экспедиционная истребительная эскадрилья на авиабазе Шпангдалем в Германии. У них была одна неделя, чтобы переброситься в Румынию с девятью F-16C, 150 военнослужащими и миллионом фунтов оборудования. Через семь дней они полетели.

«Обычно такие вещи планируются месяцами, — сказал лейтенант Джейс Вебстер, руководитель проекта Группы поддержки миссии.

«Нам нужно было спланировать воздушные перевозки, спланировать наземные перемещения, и мы должны были спланировать все за неделю», — сказал он. «Итак, когда вы говорите об этом легком бою, мы смогли сделать это до того, как самолеты приземлились, и мы начали бежать».

86-я база ВВС, также известная как Фетешти, также получила ротацию двух F-35 в рамках миссии воздушной полиции в середине февраля.

Румыния быстро строит эту базу новым строительством, но она еще не готова к новым арендаторам. Есть только связи для размещения румынских F-16, поэтому трудно запланировать техническое обслуживание.

Однако самый могущественный союзник Америки на Черном море очень хотел приветствовать добавленную авиацию. Румыния очистила здание, первоначально предоставила все реактивное топливо и поделилась несколькими запасными частями, которые совпали с ее более ранними F-16 Block 15.

30-летнему американскому самолету требуется регулярное техническое обслуживание проводки и компьютерных систем, чтобы они оставались полностью функциональными. Для сокращения времени простоя в течение пятидневного периода ожидания запчастей девятый самолет был назначен на его «разборку» на запчасти.

Это только часть авионики, она много ломается», — сказал старший сержант. Кристофер Баден, руководитель технического обслуживания. «Системы наведения, цифровой компьютер управления полетом — это обычная часть, которую мы меняем».

Теперь почти 200 военнослужащих США помогают летать четыре раза в день. Усиленная воздушная полиция НАТО Полеты с союзниками для защиты неба НАТО вместе с румынскими F-16, МиГ-21 и британскими и итальянскими истребителями Eurofighter на близлежащей авиабазе Михаил Когэлничану.

«Это повседневная интеграция со страной-партнером», — сказал подполковник Уильям Паркс, командир отряда 480-й истребительной эскадрильи, которая использует здание, где живут и работают румынские пилоты.

В ближайшие годы румынские ВВС планируют пополнить свой парк из примерно двух десятков МиГ-21 Lancers 49 подержанными F-16. Она уже приобрела 17 самолетов F-16.

НАТО начало укреплять воздушную полицию над Румынией, Болгарией и побережьем Черного моря в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину. Миссия отличается от Балтийской воздушной полиции, которая началась в 2004 году, и защищает прибалтийские государства Литвы, Латвии и Эстонии, у которых нет собственных боевых самолетов.

«Мы здесь только в расширенной части этого воздушного патруля, и это дополнительный передний и видимый символ, демонстрирующий единство Соединенных Штатов, Румынии и НАТО», — сказал Паркс.

Миссия включает в себя обучение и учения с румынскими пилотами, которые известны как «повышенная бдительность».

«Из-за обмена информацией, обмена опытом» с пилотами ВВС США, сказал румынский лейтенант Алекс Насторил, «…наши силы выглядят как второе дыхание, устремляющееся вперед».

Авиабаза Витести расположена чуть более чем в 50 милях от побережья Черного моря, которому сейчас угрожает мощное российское присутствие в воздухе и на море. Кораблям НАТО, не находящимся в Черном море, запрещен вход во время войны из-за Конвенции Монтрё, и считается, что американские разведывательные, наблюдательные и разведывательные полеты над международным воздушным пространством в Черном море были остановлены.

Российские истребители в последние недели проверяли воздушное пространство НАТО, вызвав в ответ паническое бегство самолетов НАТО.

После того, как Путин передислоцировал свои силы на восток и юг Украины, Румыния также начала перебрасывать бронетехнику и сухопутные войска к своей границе с Украиной.

Небольшие деревни усеивают обширные зеленые поля возле римской авиабазы ​​№ 86. Ее символ, розовый цветок чертополоха с колючими листьями, прохладной весной выступает из травы на базе и вокруг нее.

Несмотря на то, что они живут в отеле в часе езды в Констанце, вдоль полосы пляжа, забитой барами и клубами, пилоты Spangdahlem избегают ночной жизни. Сосредоточьтесь на задаче.

Рано утром 9 апреля, еще до того, как 480-е начали делать свой фирменный попкорн с халапеньо, майор Джаред «Ром» Ашенбреннер и капитан Шон «Сега» Шелдон сидели в темной комнате, просматривая слайды и получая «пошаговую сводку» от Parks, The. которые определили район боевого воздушного патрулирования (БВП) на востоке Румынии, направляются к границе с Украиной для патрулирования пилотами. Они будут поддерживать нераскрытую буферную дистанцию ​​от границы в соответствии со стандартами НАТО. Одесская область, расположенная прямо за украинской границей, считается ключевой целью Путина в его стремлении изолировать Украину от моря и захватить ценный порт.

Общее время CAP составляло четыре часа, а это означает, что пилоты должны были проехать 10 минут в центр страны, чтобы врезаться в танкер над Карпатами, прежде чем завершить свой вылет и катапультировать улучшенную альтернативную пару воздушной полиции перед возвращением в Вестити.

В F-16C Block 50 были усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120, если это требовалось. Несмотря на то, что между русскими и другими партнерами по НАТО имели место воздушные столкновения, Паркс подчеркнул, что американцы обучены деэскалации. Пока россияне обходились после каждого перехвата без происшествий.

«Мы здесь, мы там, и мы показываем, что границы НАТО безопасны», — сказал Паркс, который также занимается патрулированием. «В случае перехвата наша первоочередная задача — деэскалация. Давайте выйдем, давайте познакомимся с этим человеком. Давайте убедимся, что он развернется и вернется в ту страну или страну пребывания, из которой вылетает этот самолет».

Когда солнце приближается к горизонту, а часы приближаются к 08:15 вылета, встали 17 рабочих по техническому обслуживанию с двух самолетов. Они были сделаны.

Двигатель GE ревел около 40 минут, пока были выполнены все проверки. Мел вытащили, и два самолета начали рулить один за другим. Через несколько минут они были в воздухе, быстро взлетая, затем немного отклоняясь влево и поднимаясь почти вертикально в оранжевые облака.