5 вещей, которые нужно знать перед открытием фондового рынка в четверг, 23 марта

Сообщения ФРС и министерства финансов раздражали инвесторов.

Ford раскрыл, сколько потерял его бизнес по производству электромобилей в прошлом году.

Новый генеральный директор Starbucks рассмотрит старые проблемы на собрании акционеров.

Министр финансов США Джанет Йеллен дает показания перед слушаниями по ассигнованиям на финансовые услуги в Сенате и правительственном подкомитете At-Large по предложенному президентом Байденом бюджетному запросу для Министерства финансов на 2024 финансовый год на Капитолийском холме в Вашингтоне, 22 марта 2023 года. Эвелин Хохштейн | Рейтер

Вот основные новости, которые нужны инвесторам, чтобы начать свой торговый день:

Федеральная резервная система решила повысить базовую процентную ставку на четверть пункта в среду, как и ожидалось. ФРС также умерила свои амбиции по повышению процентной ставки, заявив, что в ближайшем будущем в этом году может произойти еще одно повышение. Рынки, казалось, восприняли все спокойно. Но затем председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен, которые давали показания на Капитолийском холме, сказали некоторые вещи, которые, похоже, не понравились инвесторам. Выступая перед журналистами после громкого объявления, Пауэлл сказал, что снижение ставки не является «фундаментальным делом» для ФРС, и отметил, что недавний крах банка Кремниевой долины, вероятно, приведет к ужесточению финансовых условий. Тем временем Йеллен сообщила законодателям, что регулирующие органы не рассматривают возможность предоставления полной гарантии для всех депозитов в США без одобрения Конгресса. Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq завершили день снижением как минимум на 1,6%. Следите за обновлениями рынка в реальном времени.

Генеральный директор Ford Джим Фарли объявил на пресс-конференции, что Ford Motor Company станет партнером крупнейшей в мире компании по производству аккумуляторов, китайской компании Contemporary Amperex Technology, для строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Маршалле, штат Мичиган, 13 февраля 2023 года. Ромулус, Мичиган. READ Россия проводит военные учения в Таджикистане на фоне нападения талибов Билл Больяно | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений

Ford меняет способ отчетности о финансовых результатах, что привлечет еще большее внимание к его зарождающемуся бизнесу по производству электромобилей. Компания заявила, что ее электрическое подразделение потеряло около 2,1 миллиарда долларов в прошлом году на операционной основе и ожидает, что в 2023 году она зафиксирует скорректированный убыток в размере 3 миллиардов долларов. Он в значительной степени зависит от своего стареющего двигателя внутреннего сгорания и автопарка, совокупная операционная прибыль которого в прошлом году составила 10 миллиардов долларов. Перспективы на этот год еще лучше: Ford ожидает скорректированную прибыль в размере 7 миллиардов долларов для своего подразделения ICE и 6 миллиардов долларов для операций с автопарком.

Генеральный директор Starbucks Говард Шульц возвращается на сцену вместе с генеральным директором Starbucks Лаксманом Нарасимханом вскоре в штаб-квартире Starbucks во время Дня инвестора в Сиэтле, штат Вашингтон, во вторник, 13 сентября 2022 года. Мелина Мара | Вашингтон Пост | Гетти Изображений

Это первая неделя Лаксмана Нарасимхана в качестве генерального директора Starbucks, и он уже ведет собрание акционеров, на котором будут обсуждаться острые вопросы. Среди предложений, которые акционеры проголосуют в четверг, — план независимого расследования трудовых отношений компании, поскольку бариста почти в 200 кофейнях Starbucks уже проголосовали за объединение в профсоюзы. На следующей неделе состоится бой между бывшим генеральным директором Говардом Шульцем и сенатором Берни Сандерсом, выступающим за профсоюзы, на Капитолийском холме. Еще одно большое предложение касается планирования преемственности, что, возможно, было неудобной темой для Нарасимхана, который проработал всего несколько дней. Но Шульц, превративший кофейную компанию в мирового гиганта, все еще жив, поэтому некоторые акционеры хотят избежать четвертого раунда для идейного вдохновителя Olive Oil и потенциального кандидата в президенты. READ Рубль падает, процентные ставки удваиваются по мере того, как российская экономика восстанавливается после санкций

Члены Rise and Resist принимают участие в еженедельной акции протеста «Вторник правды» в штаб-квартире News Corp 21 февраля 2023 года в Нью-Йорке. Майкл М. Сантьяго | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений

Адвокаты Dominion Voting Systems и Fox Corp заявили о своей статье, и теперь они ждут решения судьи Делавэра о том, будет ли дело стоимостью 1,6 миллиарда долларов передано в суд в следующем месяце. Dominion подает в суд на Fox за клевету, поскольку правые кабельные сети медиакомпании, Fox News и Fox Business, неоднократно распространяли ложные заявления о том, что машины для голосования Dominion были сфальсифицированы против Дональда Трампа на выборах 2020 года, несмотря на то, что его руководители и многие из его хостов есть тайно. отверг их. Фокс утверждает, что на его стороне Первая поправка. На этой неделе судья Эрик Дэвис указал на вопросы обеим сторонам и, похоже, не был готов выносить решение ни по одному из них. Не было никаких признаков возможного урегулирования. Судебный процесс, который должен начаться 17 апреля, может означать, что против него будут выступать такие громкие имена, как председатель Fox Corp Руперт Мердок.

Украинский танк ведет огонь по российским позициям возле Крымины, Луганск, январь. По данным Института международных исследований, Кремня является одним из нескольких районов, где российским силам не удалось добиться большего, чем дополнительные тактические успехи. Анатолий Степанов | АФП | Гетти Изображений