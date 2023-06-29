5 вещей, которые нужно знать перед открытием фондового рынка в четверг, 29 июня

- Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не является поклонником консольных игр.
- Крупнейшие банки прошли ежегодный стресс-тест ФРС.
- Overstock.com примет название Bed Bath & Beyond.
Вот основные новости, которые нужны инвесторам, чтобы начать свой торговый день:
Акции в среду были неоднозначными после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова предупредил, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами. Это может включать повышение процентных ставок на последовательных заседаниях ФРС после того, как центральный банк сделал паузу в июне. Тем не менее, акции все еще находятся на пути к завершению первой половины года на высокой ноте. Широкий индекс S&P 500 вырос более чем на 6% в этом квартале, что станет его третьим позитивным периодом подряд. Следите за обновлениями рынка в реальном времени.
Игры Activision «Call of Duty» в магазине в манхэттенском районе Нью-Йорка, Нью-Йорк, США, 18 января 2022 года.
Карло Аллегри | Рейтер
Разве вы не ненавидите, когда видеоигра доступна только на одной системе? С вами генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. У Microsoft XBox, безусловно, есть эксклюзивы, как и у Sony PlayStation и Nintendo Switch. Но Наделла, давший показания в федеральном суде, сказал, что ему «не нравится этот мир». Это одна из основных тем, лежащих в основе битвы Microsoft с Федеральной торговой комиссией. Регулятор пытается заблокировать сделку технологического гиганта на сумму 70 миллиардов долларов по покупке Activision Blizzard, которая производит прибыльную серию Call of Duty, из-за опасений, что Microsoft ограничит или заблокирует доступность игр для других консолей. Взамен Microsoft предложила 10-летние сделки, чтобы сделать Call of Duty доступной для Nintendo и Sony после закрытия продажи. Sony, которая уже выпускает игры Call of Duty, это не нравится. «Я думаю, что эта сделка плохо сказывается на конкурентах», — заявил в видео Джим Райан, президент Sony Interactive Entertainment.
Соба фото | Легкая ракета | Гетти Изображений
23 крупнейших банка прошли ежегодный стресс-тест ФРС, хотя результаты неоднозначны. В этом году банки столкнулись со сценарием «серьезной глобальной рецессии», который включал скачок безработицы до 10% и падение цен на жилье на 38%. Стресс-тест был проведен, когда банковский сектор столкнулся с последствиями банкротства региональных банков в марте, в том числе с перспективой ужесточения регулирования. «Мы должны сохранять скромность в отношении того, как возникают риски, и продолжать нашу работу, чтобы обеспечить устойчивость банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других стрессов», — сказал Майкл Барр, заместитель председателя ФРС по надзору.
Сотрудник сканирует заказ в зоне доставки распределительного центра Overstock.com в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Кен Джеймс | Блумберг | Гетти Изображений
Ванна с матовой кроватью и не только. Кровать Bath & Beyond lives — онлайн. Overstock.com, который приобрел интеллектуальную собственность и цифровые активы обанкротившегося ритейлера товаров для дома на аукционе, в ближайшие недели изменит название своего веб-сайта на Bed Bath & Beyond. Overstock делает ставку на то, что узнаваемость имени окупится. «Bed Bath & Beyond — это популярный потребительский бренд, хорошо известный на рынке розничной торговли для дома, — сказал генеральный директор Overstock Джонатан Джонсон. Однако, несмотря на то, что Bed Bath когда-то была известна своими вездесущими купонами на 20% скидку и планировкой магазинов в стиле распродаж, бренд также стал ассоциироваться со снижением продаж, неудачами и банкротствами. И при этом он не вызывает такой ностальгии, как, скажем, Toys R Us, который фактически стал отделом игрушек в сотнях магазинов Macy’s.
Председатель Группы Вагнера Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа 24 июня 2023 года в Ростове-на-Дону, Россия.
стрингер | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
По мнению аналитиков, переговоры по сделке, положившей конец вооруженному мятежу группы Вагнера в России в минувшие выходные, все еще могут быть предметом переговоров. Лидер наемников Евгений Пригожин находится в изгнании в Беларуси, но президент России Владимир Путин, кажется, собирается наказать тех, кто помогал неудавшемуся восстанию. Институт изучения войны заявил, что российские блоггеры предполагают, что повстанческое движение «уже оказывает широкое влияние на структуру российского командования». Следите за новостями о войне в прямом эфире.
— Юн Ли из CNBC, Джордан Новитт, Хео Сан, Габриэль Воннарг, Джейкоб Прамук и Руксандра Йордач внесли свой вклад в этот отчет.
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