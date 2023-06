5 вещей, которые нужно знать перед открытием фондового рынка в четверг, 29 июня

Разве вы не ненавидите, когда видеоигра доступна только на одной системе? С вами генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. У Microsoft XBox, безусловно, есть эксклюзивы, как и у Sony PlayStation и Nintendo Switch. Но Наделла, давший показания в федеральном суде, сказал, что ему «не нравится этот мир». Это одна из основных тем, лежащих в основе битвы Microsoft с Федеральной торговой комиссией. Регулятор пытается заблокировать сделку технологического гиганта на сумму 70 миллиардов долларов по покупке Activision Blizzard, которая производит прибыльную серию Call of Duty, из-за опасений, что Microsoft ограничит или заблокирует доступность игр для других консолей. Взамен Microsoft предложила 10-летние сделки, чтобы сделать Call of Duty доступной для Nintendo и Sony после закрытия продажи. Sony, которая уже выпускает игры Call of Duty, это не нравится. «Я думаю, что эта сделка плохо сказывается на конкурентах», — заявил в видео Джим Райан, президент Sony Interactive Entertainment.

Ванна с матовой кроватью и не только. Кровать Bath & Beyond lives — онлайн. Overstock.com, который приобрел интеллектуальную собственность и цифровые активы обанкротившегося ритейлера товаров для дома на аукционе, в ближайшие недели изменит название своего веб-сайта на Bed Bath & Beyond. Overstock делает ставку на то, что узнаваемость имени окупится. «Bed Bath & Beyond — это популярный потребительский бренд, хорошо известный на рынке розничной торговли для дома, — сказал генеральный директор Overstock Джонатан Джонсон. Однако, несмотря на то, что Bed Bath когда-то была известна своими вездесущими купонами на 20% скидку и планировкой магазинов в стиле распродаж, бренд также стал ассоциироваться со снижением продаж, неудачами и банкротствами. И при этом он не вызывает такой ностальгии, как, скажем, Toys R Us, который фактически стал отделом игрушек в сотнях магазинов Macy’s.