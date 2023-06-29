5 вещей, которые нужно знать перед открытием фондового рынка в четверг, 29 июня

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не является поклонником консольных игр.

Крупнейшие банки прошли ежегодный стресс-тест ФРС.

Overstock.com примет название Bed Bath & Beyond.

Вот основные новости, которые нужны инвесторам, чтобы начать свой торговый день:

Акции в среду были неоднозначными после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова предупредил, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами. Это может включать повышение процентных ставок на последовательных заседаниях ФРС после того, как центральный банк сделал паузу в июне. Тем не менее, акции все еще находятся на пути к завершению первой половины года на высокой ноте. Широкий индекс S&P 500 вырос более чем на 6% в этом квартале, что станет его третьим позитивным периодом подряд. Следите за обновлениями рынка в реальном времени.

Игры Activision «Call of Duty» в магазине в манхэттенском районе Нью-Йорка, Нью-Йорк, США, 18 января 2022 года. Карло Аллегри | Рейтер

Разве вы не ненавидите, когда видеоигра доступна только на одной системе? С вами генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. У Microsoft XBox, безусловно, есть эксклюзивы, как и у Sony PlayStation и Nintendo Switch. Но Наделла, давший показания в федеральном суде, сказал, что ему «не нравится этот мир». Это одна из основных тем, лежащих в основе битвы Microsoft с Федеральной торговой комиссией. Регулятор пытается заблокировать сделку технологического гиганта на сумму 70 миллиардов долларов по покупке Activision Blizzard, которая производит прибыльную серию Call of Duty, из-за опасений, что Microsoft ограничит или заблокирует доступность игр для других консолей. Взамен Microsoft предложила 10-летние сделки, чтобы сделать Call of Duty доступной для Nintendo и Sony после закрытия продажи. Sony, которая уже выпускает игры Call of Duty, это не нравится. «Я думаю, что эта сделка плохо сказывается на конкурентах», — заявил в видео Джим Райан, президент Sony Interactive Entertainment. READ Ресторан и бар Irina's в Урбандейле закрывается и другие новости ресторана

Соба фото | Легкая ракета | Гетти Изображений

23 крупнейших банка прошли ежегодный стресс-тест ФРС, хотя результаты неоднозначны. В этом году банки столкнулись со сценарием «серьезной глобальной рецессии», который включал скачок безработицы до 10% и падение цен на жилье на 38%. Стресс-тест был проведен, когда банковский сектор столкнулся с последствиями банкротства региональных банков в марте, в том числе с перспективой ужесточения регулирования. «Мы должны сохранять скромность в отношении того, как возникают риски, и продолжать нашу работу, чтобы обеспечить устойчивость банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других стрессов», — сказал Майкл Барр, заместитель председателя ФРС по надзору.

Сотрудник сканирует заказ в зоне доставки распределительного центра Overstock.com в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Кен Джеймс | Блумберг | Гетти Изображений

Ванна с матовой кроватью и не только. Кровать Bath & Beyond lives — онлайн. Overstock.com, который приобрел интеллектуальную собственность и цифровые активы обанкротившегося ритейлера товаров для дома на аукционе, в ближайшие недели изменит название своего веб-сайта на Bed Bath & Beyond. Overstock делает ставку на то, что узнаваемость имени окупится. «Bed Bath & Beyond — это популярный потребительский бренд, хорошо известный на рынке розничной торговли для дома, — сказал генеральный директор Overstock Джонатан Джонсон. Однако, несмотря на то, что Bed Bath когда-то была известна своими вездесущими купонами на 20% скидку и планировкой магазинов в стиле распродаж, бренд также стал ассоциироваться со снижением продаж, неудачами и банкротствами. И при этом он не вызывает такой ностальгии, как, скажем, Toys R Us, который фактически стал отделом игрушек в сотнях магазинов Macy’s.

Председатель Группы Вагнера Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа 24 июня 2023 года в Ростове-на-Дону, Россия. READ Венесуэльские музыканты преследуют крупнейшую в мире оркестровую пластинку стрингер | Агентство Анадолу | Гетти Изображений