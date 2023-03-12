5 вещей, которые нужно знать 12 марта 2023 года: начните неделю с умом: крах банка, бурение нефтяных скважин, возвращение космонавтов, Россия, копейки

Украинский солдат прячется в окопе под Бахмутом, Украина, во время бомбежки в среду, 8 марта.

Индуистские прихожане обрызгиваются цветной водой во время празднования Холи в Ахмедабаде, Индия, в среду, 8 марта. Миллионы людей в Индии и во всем мире Мы отмечаем праздник на этой неделе. Индуистский фестиваль любви, красок и весны — один из самых радостных праздников года.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступит на чемпионате Европы в помещении в воскресенье, 5 марта. И завоевала золотую медаль.

Транспортные средства израильской армии едут по дороге в оккупированном городе Дженин на Западном берегу, во вторник, 7 марта, израильские силы Начали дневной рейд на Дженин.Он был нацелен на подозреваемого в убийстве двух поселенцев. Официальные лица с обеих сторон заявили во вторник, что в результате рейда были убиты подозреваемый и по меньшей мере пять других палестинцев.

Женщины тренируются с пластиковыми куклами во время занятий по уходу за больными в Шанхае, Китай, в четверг, 2 марта. Опекуны под стражей которые заботятся о матерях и их новорожденных детях.

Дым поднимается над Атлантой в воскресенье, 5 марта, после того, как он там побывал. Насильственные протесты В том месте, где власти скоро начнут строительство огромного полицейского и пожарного учебного центра. Протестующие разбили там лагерь в течение нескольких месяцев и пообещали остановить строительство объекта, который они назвали «Полицейским городом». В воскресенье было арестовано около двух десятков человек.

Люди в костюмах русалок и русалок принимают участие в групповом заплыве в субботу, 4 марта, во время конференции MerMagic в Манассасе, штат Вирджиния. Мероприятие позиционируется как крупнейший в мире съезд русалок.

Президент США Джо Байден вручает Почетную медаль отставному полковнику армии Пэрис Дэвис в пятницу, 3 марта. Героизм во время войны во Вьетнаме. Во время изнурительной перестрелки, длившейся почти 19 часов, в него несколько раз выстрелили.

Модель представляет творение Germanier во время показа мод в Париже в понедельник, 6 марта.

Мужчина снимает на видео строящийся и горящий небоскреб в Гонконге в пятницу, 3 марта. Из здания эвакуированы десятки людей. По данным информационного агентства РейтерПричина пожара выясняется.

Тренер по баскетболу штата Сан-Диего Брайан Датчер возвращается к своим игрокам после того, как помог им перерезать сетку на их домашней площадке в субботу, 4 марта.

а Холи фестиваль Их посыпают цветным порошком во время празднеств в Мумбаи, Индия, во вторник, 7 марта.

Танцоры в туфлях Christian Louboutin выступают в кулуарах Недели моды в Париже, чтобы отпраздновать 30-летие культовых красных подошв Louboutin в четверг, 2 марта.

Свадебный альбом среди обломков рухнувшего здания в Хатае, Турция, во вторник, 7 марта. Землетрясение магнитудой 7,8 В прошлом месяце потрясли Турцию и Сирию.

Фейерверк взрывается из рамы фигуры быка во время празднования Сан-Хуан-де-Диос в Тултепеке, Мексика, в среду, 8 марта.

Два самолета с рулеткой, пилотажной группой Королевских ВВС Австралии, во время авиашоу в Джилонге, Австралия, в пятницу, 3 марта.

Модель и робот во время показа Coubernie в Париже в пятницу, 3 марта.

Президент США Джо Байден (в центре) готовится пройти по мосту Эдмунда Петтуса в Сельме, штат Алабама, в воскресенье, 5 марта. 58 лет маршу «Кровавого воскресенья» который стал катализатором движения за гражданские права.

Три российские ракеты замечены в Харькове, Украина, в четверг, 9 марта. Беспрецедентная дальность ракет Утро четверга.

Британская бегунья Джазмин Сойерс празднует победу в прыжках в длину на чемпионате Европы в помещении в воскресенье, 5 марта.

Рут Кавери и ее 3-летняя внучка Фейт используют москитную сетку в своем доме в Моколи, Кения, во вторник, 7 марта, после того, как Фейт получила дозы вакцины против малярии. Демонстрационная программаВакцина, координируемая Всемирной организацией здравоохранения, была запущена в 2019 году, и вакцина была внедрена в детские поликлиники в Гане, Кении и Малави.

READ Госсекретарь США Блинкен на встрече со своим южноафриканским коллегой Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл Свидетельские показания перед Комитетом Сената США Во вторник, 7 марта, после того, как Пауэлл выступил с комментариями об экономике, инфляции и действиях ФРС на сегодняшний день, он был заполнен вопросами от участников дискуссии по самым разным темам. Он сказал законодателям, что центральный банк, скорее всего, поднимет процентные ставки выше, чем ожидалось ранее, для борьбы с инфляцией.

Женщины-новобранки проходят трехмесячную программу обучения на военной базе в Боготе, Колумбия, в понедельник, 6 марта. После 25-летнего запрета колумбийская армия вновь разрешила женщинам вступать в свои ряды в рамках добровольной военной службы.

Протестующие, размахивающие флагом ЕС, обстреливаются из водометов во время столкновения с полицией по охране общественного порядка в Тбилиси, Грузия, во вторник, 7 марта. После двух ночей протестов правящая партия Грузии Спорный законопроект об иностранном влиянии был отозван. Законодательство требовало от организаций, которые получают 20% и более своего годового дохода из-за границы, регистрироваться в качестве «иностранных агентов» или подвергаться крупным штрафам. Критики сказали, что это похоже на аналогичные законы, используемые в России для подавления инакомыслия и политического инакомыслия.

Два пернатых аиста садятся на гнездо в Бибесхайме-на-Рейне, Германия, в среду, 8 марта.

Люди во время обеда смотрят, как протестующие маршируют в Тулузе, Франция, в четверг, 9 марта. Радикальные реформы пенсионной системы страны Если это будет реализовано, большинству людей во Франции потребуется проработать еще два года, прежде чем выйти на пенсию.

Швейцарский бегун с барьерами Джейсон Джозеф (второй справа) выиграл финальный забег на 60 метров на чемпионате Европы в помещении в воскресенье, 5 марта. Его пришлось нести на носилках И их увезли в больницу. Позже он появился в видео, размещенном в Twitter, и сказал, что с ним все будет в порядке.

На этом аэрофотоснимке показана яхта, стоящая на якоре на илистой отмели, обнаруженная во время отлива после того, как река Медуэй отступила недалеко от Джиллингема, Англия, в четверг, 2 марта.