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5 вещей, которые нужно знать 12 марта 2023 года: начните неделю с умом: крах банка, бурение нефтяных скважин, возвращение космонавтов, Россия, копейки

12 марта, 2023
Marfa Fedoroa

Украинский солдат прячется в окопе под Бахмутом, Украина, во время бомбежки в среду, 8 марта.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступит на чемпионате Европы в помещении в воскресенье, 5 марта. И завоевала золотую медаль.

Люди в костюмах русалок и русалок принимают участие в групповом заплыве в субботу, 4 марта, во время конференции MerMagic в Манассасе, штат Вирджиния. Мероприятие позиционируется как крупнейший в мире съезд русалок.

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Модель представляет творение Germanier во время показа мод в Париже в понедельник, 6 марта.

Тренер по баскетболу штата Сан-Диего Брайан Датчер возвращается к своим игрокам после того, как помог им перерезать сетку на их домашней площадке в субботу, 4 марта.

Танцоры в туфлях Christian Louboutin выступают в кулуарах Недели моды в Париже, чтобы отпраздновать 30-летие культовых красных подошв Louboutin в четверг, 2 марта.

Фейерверк взрывается из рамы фигуры быка во время празднования Сан-Хуан-де-Диос в Тултепеке, Мексика, в среду, 8 марта.

Два самолета с рулеткой, пилотажной группой Королевских ВВС Австралии, во время авиашоу в Джилонге, Австралия, в пятницу, 3 марта.

Модель и робот во время показа Coubernie в Париже в пятницу, 3 марта.

Британская бегунья Джазмин Сойерс празднует победу в прыжках в длину на чемпионате Европы в помещении в воскресенье, 5 марта.

Женщины-новобранки проходят трехмесячную программу обучения на военной базе в Боготе, Колумбия, в понедельник, 6 марта. После 25-летнего запрета колумбийская армия вновь разрешила женщинам вступать в свои ряды в рамках добровольной военной службы.

Два пернатых аиста садятся на гнездо в Бибесхайме-на-Рейне, Германия, в среду, 8 марта.

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На этом аэрофотоснимке показана яхта, стоящая на якоре на илистой отмели, обнаруженная во время отлива после того, как река Медуэй отступила недалеко от Джиллингема, Англия, в четверг, 2 марта.

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