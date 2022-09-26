5 вещей, которые нужно знать 25 сентября 2022 года: начните свою неделю с умом: ураган Фиона, тропический шторм Ян, Иран, Путин, Италия

Вот что вам тоже нужно знать Начните неделю с умом.
• Фиона обрушилась на восточное побережье Канады с ураганной силой после того, как в субботу вышла на сушу в Новой Шотландии, нанеся сильный ветер и штормовой нагон, лишив сотни тысяч электроэнергии и смыв или разрушив несколько прибрежных домов.
• Ожидается, что тропический шторм Ян будет быстро усиливаться по мере того, как он проходит через Карибское море и Мексиканский залив, а затем ослабеет к тому времени, когда он достигнет Флориды в конце этой недели, согласно последнему обновлению Национального центра ураганов.
• Власти Ирана заявляют, что будут ограничивать доступ в Интернет в стране до тех пор, пока на улицах не восстановится спокойствие, поскольку продолжаются протесты в связи со смертью молодой женщины, задержанной полицией нравов в Исламской Республике.
• Перед лицом протестов дома и сокращения сил на Украине президент России Владимир Путин на выходных принял меры, чтобы укрепить свою армию и подавить инакомыслие.
• Сегодня итальянцы голосуют на национальных выборах, и кажется, что крайне правая партия «Братство в Италии», возглавляемая Джорджией Мелони, находится на пороге достижения значительных успехов после падения двух правительств после последних выборов.
на следующей неделе
Понедельник
Космический корабль НАСА настроен на намеренное столкновение с астероидом, чтобы увидеть, как удар повлияет на движение космических камней. Миссия DART, или Испытание на перенаправление двойного астероида, была запущена 10 месяцев назад и станет первой полномасштабной демонстрацией НАСА технологии отклонения, предназначенной для защиты планеты от гнусных космических объектов.
Среда
Ожидается, что специальный комитет Палаты представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года в Капитолии США проведет слушание в 13:00 по восточному времени. Представитель Демократической партии Бенни Томпсон, председатель комитета, сказал, что это будет последнее слушание до того, как комитет опубликует свой окончательный отчет, который ожидается к концу года.
Президент Джо Байден проведет в Белом доме конференцию, посвященную искоренению голода и улучшению питания по всей стране. Это мероприятие станет первой конференцией Белого дома по проблемам продовольственной безопасности за более чем 50 лет.
Суббота
1 октября исполняется пять лет со дня самой смертоносной массовой стрельбы в современной истории США, когда вооруженный преступник открыл огонь с 32-го этажа отеля в Лас-Вегасе по толпе из примерно 22 000 человек, пришедших на музыкальный фестиваль, убив 58 человек и ранив сотни других. . С тех пор в США произошло более 2500 массовых расстрелов. Архив насилия с применением огнестрельного оружия — Включая резню в начальной школе Робба в Увальде, штат Техас.
Это день рождения Джимми Картера, самого старого из ныне живущих бывших президентов США, которому 98 лет.
Хотите знать, почему иммигрантов перемещают? Слушать.
На этой неделе одна вещь Подкаст, корреспондент иммиграционной службы CNN Присцилла Альварес объясняет, почему некоторые республиканцы отправляют иммигрантов с южной границы США в либеральные юрисдикции, такие как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия. Кроме того, мы слышим от человека, который участвовал в миссии по вербовке иммигрантов для поездки в Мартас-Винъярд. Послушай.
картинки недели
Посмотрите еще больше трогательных, милых и наводящих на размышления фотографий. недели, спонсируемой CNN Photos.
Что происходит в сфере развлечений
ТВ и эфир
Мердок: Империя влияния Премьера сегодня в 21:00 по восточному времени на CNN. Новый сериал предлагает закулисный взгляд на маловероятное возвышение медиа-магната Руперта Мердока и битву за престолонаследие между его сыновьями за контроль над его империей.
2022 год Премия Billboard Latin Music Awards Он будет транслироваться в прямом эфире из Майами в четверг в 20:00 по восточному времени на Telemundo. Bad Bunny лидирует среди всех номинантов 23 жеста в 13 категориях.
«Блондинка,» В пятницу фильм с Анной де Армас в роли Мэрилин Монро выйдет на Netflix. Брайан Лоури из CNN говорит, что фильм, который был адаптирован из рассказа Джойс Кэрол Оутс о голливудской иконе, «претенциозный, тяжелый и длинный до изнеможения».
Ящик Хоукса 2 Это воплощено в Disney + Friday. В продолжении фильма 1993 года Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджми сыграли злых милых сестер Сандерсон.
Мы купили похоронное бюро. Премьеры на Дискавери + Суббота. Новый сериал рассказывает о преображении семьи Блумберг. Экзотическое викторианское похоронное бюро XIX века. В странный и чудесный дом мечты. (Discovery+ и CNN принадлежат Warner Bros. Discovery.)
в театрах
«Два брата» , Фильм с Билли Эйхнером в главной роли, объявленный первой гей-ромком, выпущенный крупной студией, выходит в кинотеатрах в пятницу.
Что происходит в спорте
гольф
Последняя сессия г. Кубок Президентов Турнир по гольфу начинается сегодня в клубе Quail Hollow в Шарлотте, Северная Каролина, в 12 часов дня по восточному стандартному времени. После доминирования в первые два дня сборная США вырвалась вперед, казалось бы, неукротимым, но в субботу международные игроки увеличили отставание до 4 очков. Соединенные Штаты сейчас лидируют со счетом 11-7, и сегодня предстоит сыграть 12 одиночных игр. США нужно еще 4-1/2 очка, чтобы сохранить Кубок Президентов, в то время как Интернационалу нужно 8-1/2 очка, чтобы выиграть.
футбол
Широко известные как два величайших квотербека, когда-либо украшавших НФЛ, Том Брэди и Аарон Роджерс встречаются, чтобы сегодня, возможно, стать их последним поединком, когда «Грин Бэй Пэкерс» отправятся (1-1) на юг, чтобы сразиться с «Тампа-Бэй Букканирс» (2- 0). Начало матча назначено на 16:25 по восточному времени.
время экзамена!
Пройдите еженедельную викторину новостей на CNN Посмотрите, как много вы помните из прошлой недели! На данный момент 24% других фанатов правильно ответили на восемь или более вопросов. Как будет оплачиваться проезд?
сыграй для меня
‘Осенние листья’
Это первые выходные осени, и хотя листья такие я только начала меняться В северных частях США достаточно скоро будут низкие температуры и порывистый ветер… (Нажмите здесь, чтобы просмотреть)
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