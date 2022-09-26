5 вещей, которые нужно знать 25 сентября 2022 года: начните свою неделю с умом: ураган Фиона, тропический шторм Ян, Иран, Путин, Италия

Вот что вам тоже нужно знать Начните неделю с умом.

• Фиона обрушилась на восточное побережье Канады с ураганной силой после того, как в субботу вышла на сушу в Новой Шотландии, нанеся сильный ветер и штормовой нагон, лишив сотни тысяч электроэнергии и смыв или разрушив несколько прибрежных домов.

• Ожидается, что тропический шторм Ян будет быстро усиливаться по мере того, как он проходит через Карибское море и Мексиканский залив, а затем ослабеет к тому времени, когда он достигнет Флориды в конце этой недели, согласно последнему обновлению Национального центра ураганов.