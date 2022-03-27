5 вещей, которые нужно знать 27 марта 2022 года: начните неделю с умом: Украина, Путин, лесные пожары в Колорадо, авиакатастрофа в Китае, вулкан

• Украина отбила у российских войск несколько сел в ходе серии контратак, в том числе к востоку от Харькова и к северо-западу от Мариуполя, после того как вчера российские ракеты поразили город Львов на западе.

• Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти» во время вчерашней речи в Польше, однако после этого Белый дом заявил, что это не прямой призыв к смене режима.

Вчера поздно вечером китайские авиационные власти подтвердили, что 132 человека погибли на борту самолета China Eastern Airlines, разбившегося в понедельник в густых лесных горах на юге Китая.

• Власти Филиппин эвакуировали тысячи жителей, поскольку вулкан Таал изверг шлейф высотой в милю к югу от центральной Манилы.

Следующая неделя

понедельник

Судебный комитет Сената является К рассмотрению кандидатуры Судья Катанги Браун-Джексон в Верховном суде. Слушания по утверждению дела Джексона завершились на прошлой неделе после серии допросов и жарких дебатов с некоторыми сенаторами Республиканской партии. Однако ожидается, что республиканцы потребуют отсрочки голосования на одну неделю, перенеся голосование на 4 апреля. Председатель комитета сенатор Дик Дурбин уже объявил, что примет запрос.

Также ожидается освобождение президента Джо Байдена. Предлагаемый бюджет на 2023 финансовый год . Крайний срок для подачи его в Конгресс обычно первый понедельник февраля, но объявление было отложено из-за позднего обращения к Конгрессу в этом году.

вторник

Это день запуска CNN+, совершенно нового потокового сервиса, который позволит вам по-новому взглянуть на сегодняшние заголовки и получить возможность взаимодействовать и участвовать в беседе. Зарегистрируйтесь сейчас для получения обновлений Узнайте, как зарегистрироваться и начать трансляцию.

Еще одна вещь, запуск которой запланирован на вторник… Blue Origin отправит Джеффу Безосу еще одну ракету на край космоса. Запуск был запланирован на 23 марта, но был отложен из-за дополнительных наземных испытаний. Звезда «SNL» Пит Дэвидсон, который должен был совершить поездку, сказал, что больше не может ехать после того, как дата запуска была изменена. Позже Blue Origin объявила, что заменит Дэвидсона главным архитектором своей суборбитальной ракеты Гэри Лаем. Пять других платных клиентов планируют отправиться в поездку.

Четверг

31 марта – День Сезара Чавеса. Национальный день отмечает правозащитную деятельность покойного профсоюзного организатора. Без Чавеса сельскохозяйственные рабочие в Калифорнии не получали бы справедливой заработной платы, обеденных перерывов, туалетов и чистой воды на полях.

Пятница

Поздравляю с первым Апреля! Нам всем время от времени нужно немного посмеяться. Сегодня день, когда можно пошутить и повеселиться с друзьями и семьей, так что вот некоторые из лучших первоапрельских розыгрышей. Не стесняйтесь использовать его в качестве вдохновения! Или, может быть, у вас уже есть несколько розыгрышей в рукаве!

Хочешь еще 5 вещей? На этой неделе в воскресном выпуске подкаста 5 Things мы начинаем специальную серию о насилии в отношении азиатов в Америке. В Части 1 Наташа Чен из CNN исследует последствия стрельбы в спа-салоне в Атланте и исследует, почему многие из этих насильственных действий не считаются преступлениями на почве ненависти.. слушайте сюда!

картинки недели

Смотрите больше трогательных и милых фотографий С недели, спонсируемой CNN Photos.

Что происходит в сфере развлечений

Это Оскар в воскресенье!

Сегодня вечером в театре Долби в Лос-Анджелесе состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар». Церемония будет транслироваться в прямом эфире в 20:00 по восточному времени на канале ABC. Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл совместно проводят мероприятие — первый «Оскар» с ведущим с 2018 года. «Сила собаки» лидирует среди номинантов с 12 номинациями. В «Дюне» их 10, а в «Вестсайдской истории» и «Белфасте» — по семь. Узнайте больше о предложении и получите обновленную информацию обо всех номинантах здесь.

Что происходит в спорте

Мартовское безумие накатывает

Тренер мужской баскетбольной команды Дьюка Майк Кржовски вчера вышел в свой 13-й матч в «Финале четырех» после победы над «Арканзас Блю Девилз», сеяным под номером 2, под номером 4 в чемпионате NCAA Men’s Elite Eight Championship. Дьюк встретится с победителем сегодняшнего матча в Сент-Питерс, занявшим 15-е место в рейтинге, и занявшим 8-е место в элитной восьмерке Северной Каролины. Команда Saint Peter вошла в историю в пятницу вечером, когда они стали первым посевным номером 15, попавшим в элитную восьмерку. Канзас с номером 1 сыграет с Майами с номером 10 в другой игре Elite Eight позже сегодня.

Италия не прошла квалификацию на ЧМ среди мужчин

Защитник Джорджио Кьеллини сказал, что итальянские игроки были «разбиты и раздавлены» после того, как они не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре после своего последнего поражения от Северной Македонии. Александр Трайковский забил драматический гол на 92-й минуте, чтобы ошеломить чемпионов Европы в полуфинале плей-офф и гарантировать, что Италия не попадет на чемпионат мира во второй раз подряд, также пропустив в 2018 году.

Первая женщина, выбранная профессиональной бейсбольной командой.

История была сделана на прошлой неделе, когда геном Kentucky WildHealth был разработан Алексис Хопкинс, первой женщиной, выбранной американской профессиональной бейсбольной командой для полевой роли, согласно Атлантической лиге и MLB.com.

время экзамена!

Примите участие в еженедельной новостной викторине CNN, чтобы узнать, что вы помните за прошедшую неделю!

сыграй со мной

Напоминаю, вы любимы!