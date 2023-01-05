5 историй, которые наверняка вызовут ажиотаж в 2023 году | Статья

Новый король, старая война, искусственный интеллект и многое другое

В 2022 году было много громких заголовков.

От войны в Украине до смерти королевы Елизаветы и рекордной инфляции в прошлом году доминировали несколько новостей.

Хотя мы не можем предсказать, что произойдет в 2023 году, вот пять тем, за которыми вам следует следить.

1. Искусственный интеллект

В конце 2022 года преобладают приложения ИИ, такие как Lensa и ChatGPT.

Наши ленты в социальных сетях забиты селфи, которые благодаря Lensa превратились в произведения искусства. Между тем, в журналах чата ChatGPT пользователи просили ИИ-ботов отвечать на такие запросы, как «Напишите мне историю о том, как Ариана Гранде родилась в 1700-х годах».

Некоторые выразили обеспокоенность по поводу того, что эти приложения заменят человеческие рабочие места.

Актриса Тараджи П. Хенсон (слева) разместила в Instagram серию фотографий, созданных Ленсой, как и та, что справа. (Фото: Эми Сассман/Getty Images, @tarajiphenson/Instagram)

Шелдон Фернандес — генеральный директор DarwinAI, компании, использующей искусственный интеллект для производства.

Фернандес сказал, что технологии развиваются быстрее, чем принимаются законы.

«Одна из проблем заключается в том, что технологии развиваются очень быстро, быстрее, чем зачастую могут законодательные органы», — сказал он.

Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает развиваться, ожидайте больше новостей об этических соображениях в бизнес-секторе, технологиях и многом другом.

2. Война на Украине

Прошел почти год с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

С тех пор конфликт был в еженедельных новостях.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что по состоянию на 25 декабря было задокументировано 6884 погибших среди гражданского населения.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о прекращении войны в Украине.

Эксперты говорят, что предстоящие мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли приведут к чему-либо. (Изображение предоставлено Димитаром Делковым, Анной Манимейкер/Getty Images)

Однако такие эксперты, как Ли Сарти, бывший дипломат и доцент Карлтонского университета в Оттаве, считают, что война, скорее всего, затянется.

Сарти сказал, что Россия «будет держаться и сделает все, что в ее силах, чтобы добиться того, что можно назвать победой».

«Такое кровавое мышление было характерной чертой войны в 2022 году и может стать определяющей чертой конфликта в 2023 году», — сказал он CBC.

Решимость России победить может стать определяющей чертой конфликта в 2023 году.

3. Продолжающаяся инфляция

В 2022 году вы, возможно, заметили, что все становится немного дороже благодаря тому, что называется инфляцией.

Инфляция относится к темпам роста цен за определенный период времени.

Уровень инфляции в Канаде достиг 31-летнего максимума в 2022 году, последний показатель по состоянию на ноябрь составлял 6,8 процента.

Экономисты говорят, что 2023 год, вероятно, будет таким же плохим, как и 2022 год, с точки зрения инфляции и других экономических проблем. (Фото: Мэтью Хорвуд/Getty Images)

Эксперты говорят, что уровень инфляции в Канаде вряд ли изменится в ближайшее время.

Кроме того, уровень безработицы в Канаде, вероятно, возрастет, поскольку экономисты предсказывают, что вскоре мы можем вступить в мягкую рецессию.

Рецессия относится к периоду времени, когда происходит серьезное снижение экономической активности, например, люди покупают и продают вещи.

«Мы могли бы быть в магазине для doozy [of a year]сказал Ройс Мендес, управляющий директор Desjardins Capital Markets, финансовой группы из Квебека.

С другой стороны, Мендес также сказал, что есть свет в конце туннеля.

Во время рецессии, когда люди покупают меньше вещей, цены начинают падать и балансировать со спросом.

4. Фильмы со знакомыми лицами

Еще один год фильмов, еще один год персонажей, которых мы уже знаем.

Marvel Studios планирует выпустить пять фильмов в 2023 году, в том числе The Marvels, ожидаемое продолжение фильма 2019 года «Капитан Марвел». (Фото предоставлено Джесси Грант/Getty Images)

То ли потому, что мы любим их, то ли потому, что студии считают знакомые названия менее кассовыми хитами, линейка фильмов 2023 года полна брендов, с которыми мы уже знакомы.

Вот некоторые предстоящие фильмы, которые обязательно попадут в заголовки в этом году:

Человек-муравей и Оса: Квантомания17 февраля

Dungeons & Dragons: Честь среди воров31 марта

Фильм Super Mario Bros.7 апреля

Стражи Галактики Том 35 мая

Русалочка26 мая

Человек-паук: Сквозь вселенные2 июня

Трансформеры: Восстание монстров9 июня

Блеск16 июня

Индиана Джонс и циферблат судьбы30 июня

Барби21 июля

Чудеса28 июля

Голодные игры: Песня певчих птиц и змей17 ноября

Вонка15 декабря

Аквамен и затерянное королевство25 декабря

5. Новый глава королевской семьи

Видел в прошлом году Смерть королевы Елизаветызакончив ее 70-летнее правление.

Изменившаяся судьба королевской семьи доминировала в новостном цикле в течение нескольких недель.

Коронация короля Чарльза, церемония возложения короны на голову нового монарха, состоится 6 мая (Изображение предоставлено Аластером Грантом/Getty Images)

Точно так же вы можете ожидать, что предстоящая коронация британского короля Карла, запланированная на 6 мая, будет тщательно изучена средствами массовой информации со всех сторон.

Будут ли присутствовать Гарри и Меган? Сможет ли Чарльз произнести мощную речь? И какая королевская особа будет лучше всего одета?

Весь мир с нетерпением ждет того, как Чарльза примут как лидера, а также будущего британской монархии. Эта история может несколько раз попасть на первую полосу в 2023 году.

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С файлами Мюррея Брюстера/CBC, Ниши Патель/CBC и Питера Армстронга/CBC.

Лучшие фото предоставлены: @tarajiphenson/Instagram, Марк Блинч/Reuters, Альберто Э. Родригес, Димитар Дилкофф, Аластер Грант/Getty Images